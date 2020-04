Golden Retriever chiede aiuto per salvare un altro cane Golden Retriever cerca di attirare l'attenzione dei poliziotti, poiché aveva qualcosa da fargli vedere

Il legame che un cane riesce a creare con un fratellino a quattro zampe, è qualcosa di indescrivibile. Proprio per questo motivo, dalla Spagna è stata resa nota la vicenda di due cagnolini, che ha commosso il mondo. Un golden retriever ha chiesto aiuto per salvare un altro cane, in grave pericolo.

Una vicenda del tutto incredibile, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Infatti poterla raccontare è qualcosa di meraviglioso.

Era un giorno come un altro per dei poliziotti, che erano in giro per la città. Quando all’improvviso hanno ricevuto una segnalazione, alla quale sono stati costretti a rispondere.

C’era un cane che vagava da solo a Utebo, sulla N-232, una strada molto trafficata e che era in grave pericolo. Gli agenti, vista la situazione sono andati subito sul posto.

Il cucciolo quando ha visto quegli uomini, ha cercato immediatamente di attirare la loro attenzione e gli ha fatto capire che dovevano seguirlo ed è proprio quello che hanno fatto.

Dopo diversi minuti di camminata, i poliziotti si sono trovati davanti ad un pozzo ed è in quel momento che hanno sentito il pianto disperato di un cagnolino, che era caduto lì sotto. Era molto profondo e loro non potevano scendere.

E’ proprio per questo che hanno deciso di chiamare i Vigili del Fuoco, che sono arrivati immediatamente e con l’aiuto di una scala molto lunga, sono riusciti a tirare fuori il cucciolo ed a salvargli la vita.

I due cani ora sono potuti tornare a stare insieme e questa vicenda è diventata presto virale, lasciando a bocca aperta tutte le persone, che hanno avuto la possibilità di conoscerla.

Il legame ed il rapporto che gli animali riescono ad instaurare è qualcosa di indescrivibile e poterne parlare, è meraviglioso. E’ proprio vero che sono i miglior amici dell’uomo, ma anche dei loro fratellini a quattro zampe.