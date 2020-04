Il rapporto speciale di Prince e la piccola amica umana Il rapporto speciale di Prince e la piccola amica umana, la clip è diventata presto virale

Il legame ed il rapporto speciale che possono instaurare un cane ed un bambino, è qualcosa di indescrivibile, che lascia tutti a bocca aperta. Poche settimane fa, sul web è stato reso pubblico il video di un dolce cagnolino, chiamato Prince insieme alla sua piccola amica umana, di cinque mesi.

I genitori hanno adottato il cane diverso tempo fa e quando hanno scoperto di essere in dolce attesa, inizialmente avevano molto paura della sua reazione.

Però, quando la bimba è arrivata in casa, nulla è stato come credevano. Il comportamento del cane, è stato molto diverso da quello che si aspettavano i suoi amici umani.

Sin da subito, il cucciolo ha instaurato un rapporto speciale con la piccola. Non la lasciava sola nemmeno per un secondo e faceva il possibile per tenerla sotto controllo e farla sentire protetta.

Un giorno, la mamma ha deciso di far vedere al mondo il legame che i due avevano instaurato e per questo, ha messo la piccola nel suo seggiolino e l’ha legata, in mezzo alla stanza.

Prince, quando ha capito che poteva giocare e farla divertire, non ha aspettato nemmeno un secondo ed ha iniziato a correre per la sala, con un gioco in bocca. La risata della piccola è stata talmente tanto incredibile, che anche la mamma ne è rimasta sorpresa.

La clip è stata pubblicata sul web ed è diventata presto virale. Tutti sono rimasti a bocca aperta nel vedere il rapporto che la bimba ed il cane hanno instaurato. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Prince ama stare vicino alla sua piccola amica umana, ama farla sentire protetta ed al sicuro, ma la cosa che preferisce di più è farla sorridere e la clip, ne è la dimostrazione.

Storie del genere ci riempiono il cuore di gioia e poterne parlare è bellissimo, poiché per noi è l’ennesima dimostrazione che l’amore che riesce a provare un animale è qualcosa di indescrivibile. Condividete il nostro messaggio con i vostri amici.

