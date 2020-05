Il golden retriever che crede di essere il papà dei coniglietti (VIDEO) Il golden retriever Bayley crede di essere il papà dei coniglietti e li accudisce con amore e dedizione: il video è tenerissimo e vi farà innamorare

Bailey è un dolcissimo golden retriver che crede di essere il papà di questi coniglietti. Il loro video ha già fatto il giro del mondo. Il bellissimo cucciolone non si è tirato indietro e ha preso il suo ruolo molto sul serio: li pulisce, li controlla e coccola tutto il giorno. Il cane cerca di tenerli al sicuro e lontano dai pericoli.

I coniglietti sono delle creature adorabili. Le loro lunghe orecchie e il loro grazioso piccolo musetto ci fanno sempre sorridere. In questo video, i coniglietti che hanno solo 22 giorni di vita sono stati presentati a un gigante gentile di nome Bailey. È un Golden Retriever con una pelliccia color crema.

I coniglietti non hanno avuto paura del grosso cane; lo hanno visto subito come se fosse il loro papà. Anche a Bailey li ha accettati tutti come i suoi figli.

Il cuore d’oro di Bailey ha permesso a questi coniglietti di sentirsi al sicuro e a proprio agio con lui. Poco dopo, i coniglietti hanno anche incontrato un altro nuovo amico: il pappagallo Sky.

Che video meraviglioso. In poco più di una settimana, il video ha ricevuto oltre 6,7 milioni di visualizzazioni. Questa clip è stata una delle cose più dolci viste su Internet.

Molte persone hanno adorato il video. Ci sono stati molti feedback positivi da parte delle persone e hanno anche condiviso commenti esilaranti su Bailey e i coniglietti.

Chissà… forse Bailey avrà pensato:

“Questi sono dei cagnolini così strani ma immagino che ora siano miei”

L’amicizia tra animali è davvero la cosa più pura del mondo. Il loro legame è qualcosa di speciale.