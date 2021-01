Golden Retriever impaziente si lancia sulla torta di compleanno; non ce la fa ad aspettare il suo turno (VIDEO)

Il cucciolo di Golden Retriever mangia la torta di compleanno perché proprio non ce la fa ad aspettare il suo turno. Del resto come dargli torto, trovandosi di fronte quella prelibatezza per la vista, per l’olfatto e per il palato? Scommettiamo che anche voi avreste ceduto alla tentazione di tuffarvi con il muso dentro?

Fonte Pixabay

Chi vive con un cane sa bene quanto possano combinare guai non appena si voltano loro le spalle. Anzi, persino quando li si tiene sotto controllo a volte sfuggono alla nostra attenzione e sono in grado di strapparci un sorriso anche nelle situazioni più imbarazzanti.

Il video del cane Golden Retriever che in modo sfacciato si appropria della prima postazione di fronte a quel dolce profumatissimo e sicuramente anche buonissimo. Finendo per metterci il suo tartufo dentro, come a dire che quella torta, almeno per un pezzetto, è sua.

Jennifer Pazmino vive a Guayaquil, in Ecuador, insieme al suo adorato Golden Retriever, che è sempre accanto a lei Un giorno la ragazza ha deciso di festeggiare il compleanno del papà insieme a tutta la famiglia, pelosi compresi

Jennifer ha comprato una bella torta per fare una sorpresa al padre, in un momento che è davvero molto difficile per tutti quanti. E il suo cane ansioso di fargli gli auguri (o forse solo di mangiarsi la torta) si è tuffato su quel dolce appetitoso iniziando a mangiarsela prima del previsto

Fonte TikTok jennpazmino

Golden Retriever mangia la torta, il video spopola sui social

Il video del suo attacco alla torta è diventato ben presto virale su TikTok, piattaforma sulla quale la proprietaria ha postato le gesta del suo cane. Più di 10mila like e condivisioni per il suo coraggio

Fonte TikTok jennpazmino

Cosa ha fatto la sua famiglia? Con tutta probabilità si sarà fatta una risata, servendo la prima fetta tagliata al cane. Il festeggiato se ne farà una ragione.