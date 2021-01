Si lega una cintura al collo per una sfida su TikTok: bambina di 10 anni in gravi condizioni

Per un'assurda challenge lanciata sui social una bambina di 10 anni rischia di morire per asfissia

Il “gioco” rischia questa volta di finire nel modo peggiore. Una bambina di 10 anni si trova da ieri ricoverata al Di Cristina di Palermo dove, accompagnata dai genitori, sarebbe arrivata in arresto cardiocircolatorio dovuto a un’asfissia prolungata.

Bambina: il cuore ha smesso di battere

Il motivo sarebbe una pericolosa challenge accettata su Tik Tok, uno dei social più in voga tra giovani e giovanissimi. Come riporta Atuttamamma.net, il cuore della piccola avrebbe smesso di battere per alcuni minuti interminabili prima di riprendere grazie alle manovre di rianimazione eseguite dal personale medico. Ma il suo quadro clinico rimane lo stesso critico.

La scoperta della sorella

Credit: pixabay.com

Secondo una ricostruzione iniziale, la bambina avrebbe raccolto quella che sulla app viene chiamata hanging challenge, che prevede una prova di resistenza. Per quanto risulti complicato comprenderlo, il “gioco” consiste nello stringersi attorno al collo una cintura e resistere il più possibile.

La bimba avrebbe seguito i vari passaggi prima di restare asfissiata, perdendo le forze e crollando a terra. Da quanto emerge sarebbe stata trovata dalla sorella attaccata al termosifone con una cintura. I genitori si sono, quindi, recati di corsa al pronto soccorso.

Condizioni delicate

Le condizioni di salute della piccola, ricoverata nel reparto di Rianimazione, sono sembrate delicate e tuttora lotta tra la vita e la morte. L’équipe sanitaria le ha somministrato quattro fiale di adrenalina e l’ha sottoposta ad un elettroencefalogramma e ulteriori esami ma i primi esiti non sarebbero apparsi incoraggianti.

Bambina intubata

Per adesso vige il massimo riserbo sull’accaduto. La direzione della struttura è in contatto con le Forze dell’Ordine, che avranno il compito di ricostruire le varie fasi dell’incidente e delineare i dettagli della vicenda. La bambina è intubata in condizioni gravi. Negli ultimi anni sono state numerose le storie di bimbi che, per partecipare a queste challenge sui social, hanno messo a repentaglio la propria vita, rischiando di provocarsi pesanti traumi, talvolta irreversibili.