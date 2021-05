Golden Retriever aiuta chi è alla guida a parcheggiare l’auto

Hai mai visto un cane di razza Golden Retriever che parcheggia? Se pensi che non sia possibile ti ricrederai dopo aver visto questo video che è diventato virale su Twitter, dopo la sua apparizione su un account che è comparso sulla pagina umoristica. Forse il cane vedendo l’autista in difficoltà lo ha voluto aiutare.

Fonte Pixabay

Mercoledì scorso, 19 maggio 2021, la famosa pagina umoristica presente su Twitter, Humor And Animals, ha scelto di condividere un video che ben presto ha fatto il giro del mondo diventando virale, perché è semplicemente assurdo.

Molti utenti sono rimasti sorpresi dall’intelligenza di un cane, un bellissimo esemplare di Golden Retriever immortalato mentre dà una mano al suo proprietario per parcheggiare l’auto in retromarcia.

I cani spesso ci aiutano ogni giorno nei compiti quotidiani che ci sono da svolgere a casa. Abbiamo visto animali andare a fare la spesa per i padroni in quarantena o intenti a badare ai bambini in casa. Ma mai un cane parcheggiatore.

Si vede il cane che si alza sulle zampe posteriori, mentre con quelle anteriori sembra dare indicazioni all’autista che segue le sue istruzioni guardandolo dallo specchietto retrovisore. Così è sicuro di parcheggiare bene. La sua intelligenza lascia senza parole.

Golden Retriever parcheggia l’auto: altro che sensori e telecamere

Per chi in auto non ha “diavolerie moderne” come i sensori che avvisano il guidatore se si avvicina troppo ad oggetti o persone in retromarcia o le telecamere che permettono parcheggi perfetti, c’è sempre il cane pronto ad aiutare.

Nel video si vede il cane intento nel suo lavoro. E si mette pure ad abbaiare quando l’auto ha ormai raggiungo la riga bianca del parcheggio ed è ora che l’autista freni e si fermi.

La pubblicazione ha ottenuto 2,9 milioni di visualizzazioni, 207mila reazioni e 72mila commenti da parte degli internauti che hanno lodato il pelosetto.