Accelera per uscire dal parcheggio: muore con la testa incastrata

Victoria Strauss, giovane ragazza americana, ha perso la vita in assurde circostanze a Columbus, in Ohio. I filmati di sicurezza mostrano che la vittima è uscita dal parcheggio interrato, quando, mentre tentava di pagare, la sua carta è, ad un certo punto, caduta.

Victoria Strauss ha accelerato per errore

Nell’aprire la portiera del veicolo a cui era alla guida e nell’abbassarsi per raccogliere la carta, la 23enne ha accidentalmente accelerato per errore, come riferisce pure il dipartimento di polizia di Columbus. Il veicolo ha finito per scontrarsi con il chiosco del parchimetro: la testa della giovane è rimasta incastrata tra il telaio dello strumento e la portiera dell’auto.

Polizia chiamata solo la mattina seguente

Gli eventi si sono verificati lunedì notte, ma gli agenti di Polizia non sono stati chiamati fino a martedì mattina, nel momento in cui una guardia di sicurezza ha fatto l’atroce scoperta. Si è accorta dell’accaduto, ma il destino della donna era già tristemente segnato e non c’è stato più nulla da fare, se non constatare il decesso.

Stando alla ricostruzione degli eventi, pubblicata sulla versione online del Daily Star, Victoria Strauss era originaria della Florida. Aveva avuto un brillante percorso scolastico, culminato nel conseguimento della laurea presso la Ohio State University.

Morta sul posto

Lunedì sera aveva lasciato il parcheggio a tarda ora, verso le le 23.30. La Strauss è spirata successivamente alla collisione con il chiosco ed è stata dichiarata morta sul posto – ha reso noto la polizia locale. Nessun altro è stato coinvolto. L’Unità investigativa sugli incidenti ha dato il via agli accertamenti di rito sulla vicenda e l’indagine è attualmente in corso.

Victoria Strauss: social in lutto

Intanto, sui social network molti utenti sono intervenuti per esprimere cordoglio per la perdita di Victoria Strauss. Un utente ha rivolto le preghiere alla sua famiglia, seguito a ruota da tanti altri, scossi dalla disgrazia.