Molti cani hanno paura dei rumori forti, come quello dei fuochi d’artificio o quello di un temporale. Il protagonista del video di oggi, è un cucciolo di Golden Retriever, che durante una giornata di pioggia cerca di nascondersi terrorizzato all’interno della sua casa. Qualcuno però, arriva a confortarlo e a rendergli quel momento molto meno spiacevole.

Credit: Twitter

Quando il suo fratellino umano capisce che ha paura del temporale, decide di avvicinarsi e di sedersi accanto a lui, per confortarlo. Le immagini del video, diventato virale sul web, mostrano il piccolo con indosso solo il pannolino, che cerca di coccolare, abbracciare e accarezzare il suo amico a quattro zampe.

Credit: Twitter

Una scena talmente dolce, che è capace di sciogliere anche il cuore più duro. La mamma del piccolo e anche mamma umana del cagnolone, ha deciso di riprendere l’intera scena con il suo cellulare e di pubblicarla poi sul suo profilo Twitter. Nel giro di pochissime ore, il video ha ricevuto un numero incredibile di visualizzazioni e si è diffuso in ogni parte del mondo.

Il video del bambino e del cucciolo di Golden Retriever

Migliaia di persone hanno sorriso davanti alla tenera scena e hanno ringraziato la donna per aver condiviso con loro delle immagini così personali. Immagini che oggi il mondo ha bisogno di vedere, in mezzo a tanti maltrattamenti e abbandoni di animali.

I benefici di un cane nella vita di un bambino

Sono numerosi gli studi che hanno dimostrato i tanti benefici che un amico a quattro zampe porta nella vita di un bambino. Un cane aiuta un bambino ad essere se stesso, ad esprimersi, a proteggersi dalle malattie e dalle allergie, a migliorare l’apprendimento e a fare più attività fisica.

Credit: Twitter

La presenza di un animale lo aiuta anche ad avere più fiducia in se stesso. Come ad esempio durante la lettura. La presenza dell’animale non mette in soggezione il piccolo.

Il bambino impara il rispetto e l’amore verso gli animali e impara a rafforzare la sua autostima, perché sa di avere accanto un amico per tutta la vita, che lo sostiene e non lo giudica.