Vivere per strada non è semplice e piacevole per nessuno, soprattutto per i poveri animali randagi e tanto più se le temperature sono così rigide da provocare ipotermia e congelamento. Ne sanno qualcosa i piccoli Sirius e Celestin, due bellissimi gattini neri appena nati, abbandonati dalle persone che avrebbero dovuto prendersi cura di loro.

La vicenda che vi raccontiamo oggi è accaduta a Montreal, in Canada, uno dei paesi più freddi durante l’inverno.

Il fenomeno dell’abbandono di animali domestici è purtroppo sempre più diffuso e a quanto pare non c’è nulla che riesca ad evitarlo. Nonostante ci siano moltissime associazioni e tanti rifugi pronti ad accogliere animali senza tetto, le persone continuano comunque a gettare i propri pelosi in strada, senza curarsi dei rischi e pericoli che ciò comporta.

Questi due gattini appena nati, per esempio, si sono ritrovati da soli a vagare per le gelide strade del Canada, sena la loro mamma e senza che nessuno umano si facesse avanti per salvarli.

Fortunatamente, tra i tanti, una donna molto gentile li ha notati e ha capito che, se non avesse fatto nulla, non avrebbero superato nemmeno la notte.

Così gli ha portato dell’acqua, del cibo e una coperta calda con la quale gli ha costruito un giaciglio.

Il giorno successivo la donna è andata dove li aveva lasciati e ha visto che loro erano ancora lì, insieme, ma da soli. La loro mamma non si era vista e nemmeno una persona del quartiere li aveva cercati.

La nuova vita di Sirius e Celestin

A quel punto, la donna li ha presi e portati a casa sua, dove ha continuato a prendersi cura di loro amorevolmente.

Dopo, molto responsabilmente ha contattato i volontari di una squadra di salvataggio per gatti, la Chatons Orphelins Montréal.

Celine, la responsabile della struttura è andata subito a prelevare i gattini e si è congratulata con la donna per come aveva agito. Un comportamento davvero esemplare.

Sono passate settimane dal loro salvataggio e oggi Sirius e Celstin, questi i nomi scelti per i due gattini, sono cresciuti e sembrano non avere più alcun problema di salute o relazionale.

Amano giocare, saltare, coccolare gli umani e stare sempre insieme.

Al momento ancora nessuno si è fatto avanti per adottarli, ma tutti al rifugio sono convinti che alla fine troveranno il loro posto felice nel mondo.