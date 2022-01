I protagonisti della storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi si chiamano Max e Blue e sono due meravigliosi gattini appena nati che hanno purtroppo conosciuto fin da subito la cattiveria di alcune persone. I volontari di un’associazione li hanno trovati rannicchiati in un freddo e sporco cespuglio, mentre cercavano di sopravvivere al freddo e alla fame della strada.

Quando i volontari del gruppo di soccorso Kitts November hanno ricevuto una chiamata che li avvisava di questi due gattini piccoli randagi, come al loro solito si sono subito precipitati sul posto.

Arrivati nel punto indicato sono rimasti scioccati nel vedere quella scena straziante davanti ai loro occhi. C’erano due minuscoli felini, nati molto probabilmente da soltanto pochi giorni, rannicchiati in un cespuglio buio e sporco sul ciglio di una strada.

Affianco a loro c’erano due piattini, uno con delle crocchette e uno con dell’acqua. Quello era il segnale che in quel posto non ci erano arrivati da soli, ma che qualcuno ce li aveva portati e abbandonati. Qualcuno davvero molto crudele, visto che per quanto erano piccoli, quei gattini non potevano nemmeno mangiarle quella crocchette.

I volontari, per sicurezza, hanno comunque atteso qualche ora per vedere se ci fosse la loro mamma da qualche parte. Ma quando hanno capito che non c’era nessuna gatta nelle vicinanze, hanno proceduto con il salvataggio.

La nuova vita di Max e Blue

Max e Blue, questi i nomi scelti per i due gattini, non si sono opposti nemmeno per un attimo a quegli angeli che volevano salvarli. Hanno permesso loro di prenderli e portarli via, senza fare una piega.

Appena arrivati a casa, hanno ricevuto un bel bagno caldo e del gustoso latte, mangiato rigorosamente da un comodo biberon.

Nonostante ne avessero passate tante, il veterinario ha emesso un certificato di buona salute subito dopo la prima visita.

Ora i due gattini sono di nuovo forti e stanno crescendo sani nella loro nuova confortevole casa. Il custode che ha deciso di prendersi cura di loro li accudisce come meglio non si potrebbe e loro già lo amano alla follia.

Max ama stare sulle sue gambe rannicchiato, mentre Blue corre sempre in giro per casa, alla continua esplorazione di posti nuovi.

Una storia a lieto fine che ci auguriamo possa convincere le persone a sia a non abbandonare, sia ad adottare i tanti animali salvati dalle strade.