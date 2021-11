È stato un anno di orgoglio per l’Italia, grazie a tutte le vittorie negli sport olimpici e in altri campi come ad esempio la pasticceria e il Premio Noble per la fisica. Poche ore fa, è arrivata un’altra notizia. Glen, l’adorabile cucciolo che vedete nelle foto, è stato eletto campione del mondo di bellezza.

Glen è un Cairn Terrier di tre anni, che ha partecipato rappresentando l’Italia alla competizione svolta a Brno, nella Repubblica Ceca. Una competizione che ha coinvolto ben 35 cani della stessa razza.

Il cucciolo è riuscito a vincere e ad essere eletto come il cane più bello del mondo. Una grande soddisfazione per la sua mamma umana che vive nel lucchese, Silvia Malfatti e per l’handler Irene Cavallini.

Non è la prima volta che Glen viene premiato

Non è la prima volta che il cagnolino riesce a guadagnare un titolo del genere. Prima di conquistare un titolo mondiale, era già stato eletto, quando era soltanto un cucciolo, come campione sloveno di bellezza, campione internazionale di bellezza e campione italiano di bellezza.

Le immagini di Glen si sono rapidamente diffuse sul web, come simbolo d’orgoglio per il paese.

Le vittorie italiane

Un anno davvero d’oro per l’Italia, che nel 2021 ha guadagnato il primo posto in diversi campi. Sembra quasi un desiderio di ripartenza quello degli italiani e di ritorno alla normalità, dopo un buio periodo che ha portato tanta sofferenza.

A partire dell’Eurovision 2021 vinto dai Maneskin, il film Luca di Enrico Casarosa, la Nazionale Azzurri di Mancini, Berrettini in finale a Winmbledon 2021, il Golden Globe di Laura Pausini, le medaglie alle Olimpiadi di Tokyo, la Nazionale femminile e maschile di pallavolo che hanno vinto gli Europei 2021, la Coppa del Mondo di pasticceria, il Premio Nobel per la Fisica e altri premi a cui oggi si aggiunge il bellissimo cagnolino Glen!