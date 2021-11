È davvero impossibile capire i motivi per i quali un cucciolo così piccolo e dolce come Chicken, possa essere stato così trascurato in passato, da arrivare a stare così male. Per fortuna, nella sua vita sono arrivate delle persone che hanno completamente stravolto il suo destino. Leggete qui di seguito la sua storia e guardate come si è trasformato in un cane felice e giocoso.

Tutto è iniziato quando i volontari della I Stand With My Pack, un’organizzazione che si occupa del salvataggio e delle cure degli animali, hanno accolto nella loro struttura un cagnolino minuscolo in grave condizioni.

I suoi occhi erano gonfi e sporchi. Era magro, tremante e la sua pelliccia era quasi del tutto scomparsa per via della scabbia, che lo stava letteralmente mangiando vivo.

Stare nel rifugio, da solo, insieme a tanti altri cagnolini, non era la cosa più giusta per lui. Così la volontaria Courtney Davis si è offerta di portarlo a casa per un periodo temporaneo.

La rinascita di Chicken

I primi giorni del cucciolo sono stati i più duri. Non si fidava di nessuno e si chiudeva nel suo angoletto, diffidando di chiunque provasse ad avvicinarsi a lui.

I primi segni di cambiamento sono comparsi quando Davis gli ha fatto un bel bagnetto caldo e pulito. forse già in quel momento Chicken stava iniziando a capire che quelle persone erano buone e che volevano solo aiutarlo.

Tuttavia, il percorso era ancora lungo. Non riusciva a mangiare nulla di troppo grande e non si reggeva in piedi. Ci sono volute diverse settimane prima che riuscisse a muovere qualche passo in autonomia. Ma la sua coda iniziava a muoversi a destra e sinistra con sempre più convinzione. E tutti noi amanti degli animali sappiamo cosa significa per un cane scodinzolare.

Inoltre, ha trovato un aiuto enorme in Shakes, il cagnolino di famiglia di Davis. Lui gli ha insegnato fondamentalmente ad essere un cane. A giocare, a mangiare e dormire serenamente.

Dopo mesi, la trasformazione di Chicken è stata straordinaria. Il legame creato con la famiglia Davis era ormai indissolubile e alla fine è rimasto in quella casa per sempre.