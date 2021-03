La protagonista della storia di oggi è una bambina di nome Chloe Griffin. A soli 9 anni, ha già subito 12 interventi chirurgici per via di una condizione con cui è nata, la palatoschisi.

Si tratta di una malformazione del palato, solitamente genetica. Colpisce un soggetto su mille e nella maggior parte dei casi, si presenta nelle femmine. La malformazione comporta il contatto tra la zona del naso e quella della bocca e questo, di conseguenza, porta a problemi del linguaggio.

Un giorno, la bambina si trovava al rifugio della sua città, quando ha notato un cagnolino spaventato. Sembrava proprio come lei, era terrorizzato di dover affrontare quel box e tutte quelle persone intorno a lui. Come Chloe era terrorizzata di dover affrontare il successivo intervento.

La sua famiglia ha pensato che Cookie, questo è il nome dell’animale, avrebbe potuto essere per lei un vero e proprio supporto emotivo. Così hanno deciso di adottarlo.

Chloe Griffin e il meraviglioso legame con Cookie

Lo scorso gennaio, la bambina di 9 anni è stata sottoposta all’ultimo intervento chirurgico e nonostante fosse spaventata, è riuscita ad affrontare tutto in modo diverso proprio perché al suo fianco c’era Cookie.

Grazie al cagnolino, oggi questa bambina di 9 anni riesce ad affrontare tutto in modo diverso. Trova la forza per affrontare la sua condizione e per continuare a combattere per una vita normale.

I suoi genitori hanno raccontato che da quanto Cookie è entrato a far parte della sua vita, Chloe ha mostrato un senso di responsabilità. Ha fiducia nel suo amico a quattro zampe e si sostengono a vicenda.