La storia che vogliamo raccontarvi oggi ha compe protagonisti due esseri davvero speciali. Parliamo di Tobi, un cagnolino dolcissimo con il quale la vita ha deciso di essere troppo dura, e di Paige Bradford, un insegnante di scuola elementare. Grazie all’impegno del maestro, oggi il cagnolino è più felice ed ha anche trovato il suo posto giusto nel mondo.

Fonte: WJLA

Il cucciolo Tobi è purtroppo nato senza le due zampe anteriori. Inoltre gli mancavano anche due costole, il che aveva compresso tutti i suoi organi. La postura scorretta in cui era obbligato a camminare, invece, gli aveva causato un grave problema al disco.

Purtroppo, quando ci sono cani come lui nei rifugi, le persone adottanti li evitano, poiché preferiscono avere in casa un cane normale. Ciò comporta che quelli come lui finiscano troppo spesso nel dimenticatoio.

Fortunatamente, Paige è venuto a conoscenza della storia di Tobi leggendo un annuncio su Facebook. In quell’esatto momento, ha capito che lui era la persona giusta per aiutare quel bellissimo cagnolino.

Paige, infatti, oltre che insegnante è anche un grande sostenitore del movimento per i diritti dei disabili. Spesso i suoi alunni presentano delle disabilità e lui è il migliore nel gestirli e nell’aiutarli.

Tobi trova il suo posto nel mondo

Fonte: WJLA

Grazie alla determinazione di Paige, il cagnolino Tobi è riuscito finalmente a trovare una persona gentile disposta a prendersi cura di lui. Non solo, perché con la sua lungimiranza, l’insegnante ha fatto anche in modo che il cucciolo riuscisse anche a diventare utile per qualcuno che, come lui, vive in grande difficoltà.

Lui era il compagno ideale per i miei ragazzi a scuola. La cosa divertente è che loro fanno degli esercizi insieme a lui che sono molto utili e nemmeno se ne rendono conto.

Fonte: WJLA

Ad esempio, uno dei miei studenti aveva un’emiparesi e aveva un uso limitato del lato destro del corpo. Così, gli ho portato dei dolcetti e ha dovuto usare entrambe le mani per aprire il sacchetto. Dopodiché ha dovuto usare la mano destra per estrarre un dolcetto e darlo al cane. È stato divertente per Tobi e molto utile per il mio studente.

Ci auguriamo che ci possano essere sempre più persone meravigliose come Paige. Perché grazie a loro, questo mondo è un posto infinitamente migliore.