“Mi sono ritrovato con due cani di nome Sam in casa e se vi racconto come è successo, non mi credereste”

Si dice sempre che ai cani manca solo la parola. Ma pensate cosa potrebbero raccontarci se ce l’avessero, soprattutto se si tratta di un cane come il dolce Sam, che ha affrontato un’avventura così lunga e particolare. Tutto è iniziato nel lontano 2016, ben 5 anni fa, quando il cucciolo è scomparso dalla sua casa di Fort Benning, in Georgia.

Credit: Michaella Joy Facebook

Il mix di labrador e Husky viveva da sempre con Joy e la sua famiglia e perderlo, ha rappresentato per tutti loro un dolore davvero enorme. Nei giorni successivi alla scomparsa, l’uomo ha pubblicato una marea di annunci ed ha anche denunciato ale autorità l’accaduto, ma nulla è servito a rintracciare il suo amico a quattro zampe.

Joy aveva altri due cani in famiglia e uno di loro era il migliore amico di Sam. Quindi, quando quest’altro cucciolo è morto, Joy si è rattristito e gli è tornato in mente il suo cagnolone scomparso.

Per consolarsi, l’uomo ha adottato un nuovo cane e lo ha chiamato Sam, proprio in onore del suo indimenticato amico. Non poteva immaginare che questa scelta avrebbe causato ben presto un’enorme confusione.

Il ritrovamento di Sam

Credit: CityDogsCleveland / Facebook

5 anni dopo la scomparsa di Sam e dopo che si era anche trasferito dalla Georgia al Tennessee, Joy ha ricevuto una strana telefonata che lo ha lasciato molto perplesso.

Dall’altro capo della cornetta c’era un volontario di un rifugio in Ohio, che affermava di aver trovato Sam.

Joy ha provato a spiegare che secondo lui non poteva essere possibile. Ha spiegato che in Ohio lui e la sua famiglia non ci erano mai stati e che il loro cucciolo si era perso 5 anni prima a 800 miglia di distanza da loro. Ma il volontario continuava ad insistere che si trattava proprio di Sam.

Credit: CityDogsCleveland / Facebook

Il mattino successivo, Joy e la sua famiglia sono saltati in auto ed hanno percorso un tragitto di 8 ore per andare a riprendere a verificare se si trattasse proprio del loro cucciolo.

Entrati nella struttura, tutti i loro dubbi sono scomparsi. Era proprio il loro amato amico a quattro zampe e non stavano più nella pelle al pensiero di averlo ritrovato.