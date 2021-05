Se dovessimo raccontarvi tutte le opere di bene che un volontario di nome Scott Poore ha compiuto per gli amici a quattro zampe, non basterebbe una settimana. Lui viene chiamato in causa quando ci sono dei cani con delle condizioni molto particolari, che necessitano di un intervento di qualcuno di speciale. Ciò che ha fatto per la cagnolina Queen, ha davvero dell’incredibile.

Secondo Scott, tutti i cani meritano una possibilità di essere felici. Nel suo immaginario non deve esistere nemmeno un cucciolo che rimane indietro e viene dimenticato. Per questo motivo è diventato famoso in tutto il mondo. Perché non si arrende mai e perché ha salvato cuccioli che sembravano non avere scampo.

La storia di oggi arriva da Kansas City, negli USA, ma ha ben presto fatto il giro del mondo.

I volontari della SPCA delle Great Plains, avevano salvato la cagnolina Queen da una situazione molto difficile. Le sue condizioni erano deplorevoli e per rimetterla in sesto hanno dovuto faticare molto, ma alla fine ce l’hanno fatta.

Loro pensavano che il peggio fosse passato, ma non immaginavano che la parte più dura sarebbe stata quella di trovarle una casa.

Dopo oltre 400 giorni di nessun risultato, alla fine hanno deciso di rivolgersi a Scott Poore.

Grazie a Scoot Poore, Queen ha trovato una casa

Quando la gente entrava nel rifugio e leggeva che Queen si trovava nel canile da 400 giorni, pensava subito che ci fosse qualcosa che non andasse nell’animale, ma non era affatto così.

Scott ha avuto modo di conoscere la cagnolina e di vedere quanto fosse dolce e mansueta. Meritava assolutamente una chance, così ha deciso di fare qualcosa che nessuno mai avrebbe nemmeno immaginato.

Si è trasferito al rifugio ed ha vissuto per giorni e giorni in completa simbiosi con la cagnolina.

Il suo intento, era quello di scattare foto e di pubblicarle sul suo sito, mentre raccontava la storia di quella creatura meravigliosa.

Grazie al grande seguito che l’uomo ha sui social, in poco tempo sono arrivate decine e decine di richieste di adozione.

Queen, grazie al suo angelo custode umano, ha trovato una famiglia fantastica che l’ha portata subito a casa. Quando è arrivato il giorno delle sue dimissioni, i volontari hanno organizzato una festa senza precedenti. Se volete vedere le immagini, basta tornare su e premere play sul video.