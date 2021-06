Questa è l’ennesima storia che ci dimostra quanto i pregiudizi siano insensati, soprattutto se si ragiona in termini di amici a quattro zampe. Un uomo di nome Sheridan Oliver Martin era seriamente intenzionato ad accogliere in famiglia un Chihuahua, ma suo marito Sinclaire non voleva avere niente a che fare con cani di piccola taglia. Grazie a Pickles, l’uomo è riuscito a cambiare completamente idea.

Credit: pickles_the_chihuahua_ – Instagram

Sinclair era già proprietario di un cane di grossa taglia, un mix tra pastore tedesco e pitbull di nome Merlin. Già il fatto di prendere un altro cane in casa lo convinceva poco, a maggior ragione se quel cane doveva essere piccolo. Suo marito Sheridan ha detto:

Lui voleva per forza un cane di grossa taglia. Me lo ha specificato fin dall’inizio. Perché aveva già avuto un cagnolino piccolo ed era convinto che loro abbaiassero molto e combinassero tanti guai. Invece pensava che quelli grandi sono più mansueti e sono più adatti a giocare energicamente con Merlin.

Dopo tante preghiere e promesse, alla fine Sinclair ha ceduto alle lusinghe di Sheridan e si è lasciato convincere a prendere un chihuahua.

Nel viaggio verso il rifugio, continuava a sottolineare che lui non avrebbe avuto niente a che fare con quel piccolo cagnolino. Che avrei dovuto badare a lui da solo e tutto il resto. Io facevo finta di ascoltarlo, ma in fondo già sapevo come sarebbe finita.

Pickles conquista il cuore di Sinclaire

Credit: pickles_the_chihuahua_ – Instagram

Non appena la piccola Pickles è salita in macchina, il cuore di Sinclaire si è aperto come una rosa.

Non appena si è chiusa la portiera, Sinclaire ha guardato lei, poi si è voltato verso di me e ha detto: ‘Ok, lei è la cucciola giusta per noi’.

Gli occhioni dolci della cagnolina in un solo istante hanno sciolto il cuore di quell’uomo che sembrava così burbero e duro. Anche Pickles ha dimostrato di essere totalmente il contrario di come Sinclaire pensava che fosse.

Credit: pickles_the_chihuahua_ – Instagram

La cucciola ha anche dimostrato di avere abbastanza energie per correre e stare al passo del grosso Merlin.

Oggi vivono tutti e 4 felici nella loro grande casa. Sheridan e Sinclaire hanno anche creato una pagina Instagram nella quale condividono tutte le gag dei loro amici a quattro zampe, dove la protagonista principale è sempre la fantastica Pickles, ormai parte integrante della famiglia.