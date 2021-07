Le fiamme in bagno hanno spinto la cagnolina Gracie ad intervenire per salvare la sua adorata famiglia

Non tutti gli eroi indossano una maschera ed un mantello, ma alcuni hanno i peli, scodinzolano, abbaiano e soprattutto farebbero di tutto per salvare la propria famiglia da un pericolo. Questo è proprio il caso di Gracie, una meravigliosa cucciola di una razza incrocio tra labrador e golden retriever, che ha svegliato la sua famiglia nel cuore della notte, salvando tutti da un pericoloso incendio scoppiato in casa.

I nostri amici a quattro zampe sono il centro della nostra vita. Sono in grado di donarci amore, affetto e grandi momenti da ricordare. Ma al contempo anche noi siamo il centro della loro vita e loro farebbero di tutto nel caso capissero che qualche membro della sua famiglia è in pericolo.

Una chiara dimostrazione di quanto un cane in casa possa fare la differenza, ce l’ha avuta la famiglia Reinert, negli Stati Uniti D’America.

La stessa famiglia, intervistata poi dai media locali, ha dichiarato che senza il suo istinto e senza il suo senso di protezione, la vicenda avrebbe potuto prendere una piega davvero tragica.

Gracie salva la sua famiglia da un pericoloso incendio

Era una notte come tantissime altre e il signor Reinert, sua moglie e i loro due bambini stavano dormendo serenamente nei loro letti.

All’improvviso, la cagnolina ha iniziato ad abbaiare così insistentemente da svegliare i suoi proprietari.

Non era così insolito che ogni tanto abbaiasse durante la notte. Quindi inizialmente io e mia moglie non le abbiamo dato molto peso.

Così inizia il racconto del signor Reinert.

Col passare dei minuti, però, il suo abbaiare cresceva di intensità ed è lì che io e mia moglie ci siamo preoccupati. Abbiamo subito pensato che ci fosse qualcuno in casa. Non so, forse un ladro, un procione o qualche altro tipo di animale.

Insospettiti, i Reinert si sono alzati dal letto e, recandosi in bagno, hanno notato le fiamme uscire dal ventilatore.