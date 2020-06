Gucci, la chihuahua adottata e poi riportata indietro: una triste storia Adottato la cagnolina e poi la riportano indietro: la triste storia di Gucci e le parole dei volontari sull'accaduto

Gucci è una piccola chihuahua, che non ha avuto una vita molto semplice. Un gruppo di volontari di un’associazione francese, chiamata “Chihuahua En Détresse”, l’hanno trovata abbandonata. Erano riusciti anche a trovarle una famiglia, disposta ad adottarla ma poco dopo è stata riportata indietro. La sua amica umana non voleva più occuparsi di lei.

L’abbandono degli animali, è una piaga sempre più diffusa e le forze dell’ordine, insieme ai volontari stanno cercando di fare il possibile per cercare di combatterla, ma è un lavoro molto difficile.

La cucciola è stata trovata abbandonata sul ciglio di una strada ed i ragazzi, hanno deciso di prenderla e portarla nel loro rifugio, poiché sapevano che altrimenti non sarebbe sopravvissuta.

Le hanno donato tutto l’amore e le cure di cui aveva bisogno, affinché potesse tornare a stare bene e in salute. Subito dopo hanno fatto gli annunci per la sua adozione.

Una donna si è subito fatta avanti per poterla adottare e durante i colloqui, sembrava essere perfetta per i ragazzi. Infatti, le hanno subito fatto firmare tutti i moduli di adozione.

Lo scorso 2 giugno, però è accaduto qualcosa di terribile, che ha sconvolto tutti. Gucci è stata di nuovo abbandonata. La sua amica umana l’ha riportata al rifugio e si è giustificata dicendo che le aveva causato delle allergie.

I volontari hanno subito indagato e poco dopo hanno scoperto che aveva già un cane in casa e poche settimane prima, ne aveva adottato anche un altro. La verità era proprio che non voleva occuparsi più di lei. In un post su Facebook, hanno scritto:

“Tutti gli animali che recuperiamo hanno un passato, per alcuni, complicato ed è semplicemente inaccettabile, che dopo essere stati abbandonati all’associazione, siano riportati indietro dopo alcuni mesi, perché non si è riflettuto abbastanza all’adozione!”

Gucci, nonostante ciò che ha vissuto, continua ancora ad essere dolce e gentile. È triste perché è costretta a vivere di nuovo in una gabbia di ferro, ma i ragazzi si stanno già impegnando per riuscire a trovarle un’altra famiglia, con la speranza che sia quella definitiva per lei.