Sono poche le persone al mondo che possono raccontare il dolore che si prova a stare per anni e anni in territori di guerra. Erick è uno di loro. Da quando è tornato in patria, l’ex sergente della Marina non è più lo stesso. Soffre di disturbo post traumatico e lo ha dimostrato durante una recente intervista ai media locali. Per fortuna, a calmarlo, da qualche tempo c’è Gumbo, un meraviglioso labrador che svolge egregiamente il suo lavoro di cane da terapia.

Sono migliaia gli ex soldati che, una volta tornati in patria, hanno mostrato dei cambiamenti nelle loro personalità. Il dolore vissuto durante i combattimenti e le immagini che i loro occhi hanno visto per anni e anni, ha inevitabilmente segnato le loro vite.

Ciò comporta, purtroppo spesso, dei segni indelebili nell’anima, che portano a soffrire di quello che viene chiamato disturbo post traumatico.

L’emittente statunitense USA Today stava registrando un reportage per documentare proprio questa situazione e i giornalisti hanno intervistato Erick Scott. Erick ha iniziato a raccontare la sua avventura in Iraq, durata più di 15 anni.

L’uomo, visibilmente scosso, ha raccontato di essere partito con 11 uomini al seguito e che non tutti sono tornati con lui. Una cosa che tutt’oggi non lo fa dormire la notte.

Gumbo tranquillizza Erick

Poi il veterano ha parlato del suo disturbo e di quando dei dottori glielo hanno diagnosticato.

i medici mi hanno detto: ‘Soffri del disturbo post traumatico’. Io ho subito reagito male. Perché non mi è mai piaciuto essere etichettato e non credevo a questa fandonie. Mi hanno prescritto delle medicine ma io non ho mai voluto prenderle. E ciò naturalmente peggiorava la situazione.

Mentre parlava, i giornalisti hanno notato che il suo umore stava cambiando. Il suo tono si stava alzando e il suo respiro si faceva sempre più affannoso. Ed è proprio lì che tutti hanno assistito ad una magia.

Gumbo, un meraviglioso labrador da servizio, vedendo che il suo papà stava perdendo le staffe, si è subito alzato in piedi e si è avvicinato a lui, come per abbracciarlo.

Lui aveva capito che stava uscendo dai ranghi e si è sentito in dovere di correre da lui a tranquillizzarlo. Una scena ripresa dalle telecamere che ha commosso tutti i presenti e i telespettatori che hanno visto tutto dalla tv.