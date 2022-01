Gus era un dolce cagnolino dal pelo nero che ha lottato con tutte le sue forze e poco prima di morire, è riuscito a conoscere la felicità e il calore di una famiglia umana.

È stato trovato dai volontari mentre vagava debole per le strade delle sua città, con un grande tumore vicino all’occhio. Quando i ragazzi sono venuti a conoscenza della sua situazione, sono intervenuti con la speranza di salvarlo.

Purtroppo, dopo la visita dal veterinario, hanno scoperto che la situazione di quel cane randagio era peggio di quanto avessero immaginato,

Il tumore era canceroso e doveva essere rimosso il prima possibile. Sfortunatamente, Gus aveva anche una malattia nota come filaria. Era troppo debole e non avrebbe mai superato l’operazione.

Così, per molto tempo è stato sottoposto alle cure necessarie e ogni giorno i ragazzi pregavano affinché riuscisse ad arrivare a quello successivo. Dopo mesi, è stato sottoposto all’intervento chirurgico e i volontari hanno deciso che fosse arrivato il momento di trovargli una casa.

Era ancora debole e malato, ma prima di chiudere gli occhi per sempre, meritava di conoscere l’amore.

Gli ultimi giorni di vita di Gus

Una famiglia del Texas, commossa dalla sua storia, ha deciso di andare fino in Texas e di regalargli degli ultimi giorni di felicità.

Non ha mai mostrato il dolore ed è stato l’animale domestico perfetto sin dal primo giorno.

Gus si è subito adattato a quell’amorevole famiglia, regalando loro dei ricordi che non dimenticheranno mai in tutta la vita.

Per i successivi mesi dall’intervento, il cucciolone si è goduto sonnellini sul divano e sui letti dei suoi umani.

Trascorreva lunghe ore a seguire i suoi proprietari in giro per casa e il suo momento preferito della giornata era quando qualcuno lo abbracciava.

Nonostante l’intervento dei migliori specialisti, Gus non ce l’ha fatta. Ha esalto il suo ultimo respiro rannicchiato in un letto e circondato dai suoi fratellini a quattro zampe e dai suoi amorevoli umani.

Gus riposerà in pace ora e non sentirà alcun dolore. È un bene che una famiglia lo abbia aiutato in questi giorni.

Il gesto di queste persone dovrebbe essere d’insegnamento per il mondo intero. Non tutti avrebbero osano dare una possibilità a un cane malato e in fin di vita.