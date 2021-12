È Luna l’eroina a quattro zampe che sta aiutando i suoi colleghi, i Vigili del Fuoco di Palermo, a trovare i corpi delle vittime dell’esplosione di Ravanusa. È una femmina di Labrador di sei anni e dallo scorso sabato sta lavorando per trovare tutti i coinvolti nella catastrofe.

È stata proprio la cagnolina a fiutare i corpi senza vita degli ultimi quattro morti. L’infermiera incinta Selene Pagliarello, il marito Giuseppe Carmina, il papà di lui Angelo Carmina e Carmela Sciabetta.

I Vigili del Fuoco hanno spiegato che Luna è stata addestrata per cercare persone vive e che quando ha segnalato i quattro cadaveri, i suoi colleghi non hanno subito colto il segnale. Solitamente la cucciola inizia ad abbaiare in modo incessante. Ieri però, non ha abbaiato né ha mostrato alcun segnale al quale erano abituati. Si è fermata sul punto ed ha iniziato a scodinzolare in modo molto agitato. Voleva dire ai suoi amici umano che lei aveva trovato delle persone, ma non erano vive.

Grazie al suo comportamento, poco a poco i soccorritori hanno trovato i quattro corpi. Il bilancio è così salito a sette vittime. Sono ancora due i dispersi: Calogero Carmina e il figlio Giuseppe Carmina.

Luna presta servizio da tre anni

Luna è un eroina a quattro zampe che presta servizio da tre anni e che aiuta i suoi colleghi nei momenti più difficili e dolorosi. Il suo contributo ha una vera e propria importanza per i Vigili del Fuoco. La cagnolina sta continuando a cercare, ma le speranze di trovare i due dispersi ancora vivi stanno svanendo ora dopo ora.

La Procura, nel frattempo, ha aperto un fascicolo di indagine e si sta cercando di far luce su cosa sia accaduto e cosa abbia innescato la violenta esplosione. L’intera Italia sta pregando affinché i soccorritori riescano a trovare, nel più breve tempo possibile, le ultime due vittime.