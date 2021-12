Quanto può essere difficile la vita per un cane randagio? Sapete che un piccolo gesto d’amore, per lui può essere davvero importante? Oggi vi raccontiamo la storia di Daniela Segura Morales, una studentessa del Colegio Particular Ingeniería di Huancayo, in Perù.

Le sue foto sono state pubblicate sui social network e in pochissimo tempo si sono diffuse in tutto il mondo. Questo perché milioni di persone hanno apprezzato il suo amorevole gesto e si sono volute complimentare con lei. Gli utenti hanno condiviso le sue immagini come insegnamento per quante più persone possibili e per dimostrare che al mondo esistono ancora persone con un cuore grande.

La giovane ha protetto un cane randagio dalla pioggia con la sua uniforme.

Vedere che ci sono ancora persone che si prendono cura degli animali mi riempie di felicità.

Guardarla coprire questo cucciolo con la sua uniforme, senza preoccuparsi troppo di ciò che dice la gente. Se solo le persone seguissero il suo esempio, sono sicuro che questo sarebbe un paese diverso.

Quando un suo compagno di scuola ha taggato la ragazza nella foto, Daniela Segura Morales è rimasta senza parole. Ecco cosa ha commentato:

Non so cosa dire. Temevo morisse di freddo, che altro potevo fare. La mia prima reazione è stata proteggerlo e asciugarlo finché non ha smesso di tremare e ha smesso di piovere.

Ma Daniela è stata felice di scoprire che quel piccolo gesto, per tante persone ha avuto una grande importanza. È riuscita, nonostante la sua piccola età, a lasciare un insegnamento dal valore inestimabile al mondo intero.

E noi siamo d’accordo con le tante persone che si sono complimentate con lei. Dovrebbero esistere più persone come questa giovane e il mondo sarebbe davvero un posto migliore, fatto di amore e gesti premurosi nei confronti di chi ha più bisogno.