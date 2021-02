Ha aspettato che la struttura chiudesse e lo ha lasciato fuori la porta, al freddo. Non sapeva di essere ripresa dalle telecamere…

Nonostante i ripetuti appelli e i divieti sull’abbandono di animali fuori al freddo, ci sono persone crudeli a cui non importa nulla. Il cucciolo di quattro mesi nelle foto, è stato abbandonato fuori la porta di un rifugio, durante la notte, con delle temperature sotto lo zero.

Grazie ai filmati delle telecamere, i volontari sono riusciti a scoprire che il cagnolino era stata abbandonato pochi minuti dopo la chiusura della struttura. Quella persona che ha voluto disfarsi di lui, ha aspettato che i volontari andassero via, per lasciarlo fuori la porta.

Tutto ciò che siamo riusciti a vedere, è che era una donna e guidava una Ford Fusion blu scuro. Grazie all’aiuto delle autorità, alla fine siamo riusciti a scoprire il suo nome.

Cucciolo di quattro mesi abbandonato: trovata la responsabile

Jamila Cobb, 25 anni, ha abbandonato il cucciolo inerme fuori al freddo, in mezzo ai pericoli della strada. Questo, per le autorità, è un reato di maltrattamento nei confronti degli animali.

Alla richiesta di spiegazioni, la ragazza si è giustificata dicendo di averlo trovato nell’appartamento in cui si era trasferita. Avendo paura dei cani e non sapendo come prendersene cura, aveva pensato di portarlo al rifugio del posto.

Non c’è nulla di male nel portare un cane randagio in un rifugio, anzi è una delle soluzioni più logiche. Tuttavia, la giovane avrebbe dovuto farlo nell’orario di apertura e non di sera, lasciandolo fuori con basse temperature e mettendo così a rischio la sua vita.

Per questo motivo, Jamila è stata citata in tribunale e dovrà presentarsi in aula, per l’accusa di reato di primo grado e abbandono di animali.

Il cucciolo si torva ancora al rifugio, sotto le cure dei soccorritori. Recentemente, i ragazzi hanno pubblicato un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute e comunicato di aver già trovato una famiglia disposta a portarlo a casa, non appena si sarà ripreso del tutto.