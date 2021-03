“Ha aspettato per una settimana che qualcuno tornasse a prenderla, poi…”

Gli abbandoni di animali domestici sono un problema che, purtroppo, è in costante crescita. Ne sanno qualcosa le volontarie JoAnn e Katie che, insieme ai loro colleghi della Hope for Paws, sono costrette spesso ad intervenire in aiuto degli amici a quattro zampe. Il loro ultimo salvataggio, ha coinvolto una chihuahua di nome Frijoles.

Credit: Hope For Paws – YouTube

Abbiamo parlato di quanto sia sbagliato abbandonare crudelmente un animale domestico un’infinità di volte. Per coloro che non vogliono o non possono prendersene più cura, ci sono un numero incredibile di soluzioni alternative all’abbandono. Tutte che eviterebbero ai cuccioli di soffrire o di mettere a rischio la loro innocente vita.

Tuttavia, molti, forse troppi, fanno orecchie da mercante davanti a questi inviti all’umanità.

Frijoles è stata abbandonata per strada senza cibo, né acqua, né una coperta per scaldarsi. Affianco a lei c’era soltanto uno scatolone rotto. Quelle persone che magari avevano badato a lei per anni e che avrebbero dovuto farlo per sempre, avevano deciso di liberarsene come se fosse un sacco della spazzatura.

Ma lei, proprio come tutti i cani, aveva dei sentimenti. Così, ingenuamente, è rimasta seduta sul ciglio della strada per giorni, nell’invana speranza che qualcuno tornasse a prenderla.

Il salvataggio di Frijoles

Credit: Hope For Paws – YouTube

Avvisati da alcuni abitanti della zona di Los Angeles in cui era stata abbandonata la cagnolina, i volontari si sono diretti sul posto per aiutarla.

Scese dalla macchina JoAnn e Katie hanno subito notato che la cucciola di Chihuahua era abbastanza irascibile e che difficilmente le avrebbe lasciate avvicinare.

Aguzzando l’ingegno, le soccorritrici hanno tratto in inganno la cagnetta grazie ad un gustoso Cheeseburger, e l’hanno caricata sul loro mezzo per portarla nel rifugio.

Credit: Hope For Paws – YouTube

Dopo una visita dal veterinario, è venuto a galla che fortunatamente era completamente sana e che non aveva un microchip. Immediatamente si è messa in moto la macchina per le adozioni e, nel giro di pochi giorni, la dolce cucciola ha trovato anche una famiglia.

Delle persone amorevoli che hanno immediatamente firmato tutti i documenti necessari per portarla finalmente a casa con loro. Ora Frijoles è felice e non dovrà mai più avere paura di rimanere da sola per strada.