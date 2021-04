Ha camminato con le sue ultime forze e alla fine si è accasciato a terra, pronto a morire. Poi è accaduto un miracolo

Koki è un povero cagnolino trovato per strada in gravi condizioni. Erano ben due giorni che nevicava in modo ininterrotto in una piccola cittadina in Bulgaria, quando una coppia ha trovato un cucciolo ferito che zoppicava in mezzo alla tormenta.

Credit: PawMeow / YouTube

Girovagava nei pressi di un negozio di alimentari, tremando e morendo di freddo. Inteneriti dalla scena, i due hanno provato ad avvicinarsi all’animale, ma quest’ultimo si è mostrato riluttante e non ha permesso loro di toccarlo.

I ragazzi, inizialmente, sono andati via. Il pensiero di quel cane, però, ha continuato a rimbalzare nelle loro teste. Così, dopo qualche ora, hanno deciso di tornare di nuovo fuori a cercarlo.

Nel frattempo, Koki aveva continuato a camminare lungo la strada con le sue ultime forze e, alla fine, si è accasciato a terra sfinito.

Il salvataggio di Koki

Credit: PawMeow / YouTube

Il cagnolino non aveva più la forza di reagire e, a quel punto, per i ragazzi è stato molto semplice avvolgerlo in una calda coperta e prenderlo in braccio.

Le strade erano bloccate a causa della neve e non avevamo altra scelta che portarlo a casa e aspettare. Lo abbiamo scaldato accanto ad una stufa e lui sembrava apprezzare. Abbiamo provato a dargli da mangiare con un cucchiaio, ma si rifiutava.

La coppia non si è data per vinta e, dopo vari tentativi, sono riusciti a conquistare la sua fiducia e a nutrirlo.

Credit: PawMeow / YouTube

Grazie a quel gesto di gentilezza, Koki ha ritrovato una ragione per lottare. Il giorno successivo, quegli angeli che lo avevano salvato dalla strada, lo hanno portato in una clinica veterinaria, dove ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno.

Oggi ha trovato anche una famiglia ed è felice. Vive con una donna meravigliosa e con un fratellino a quattro zampe.