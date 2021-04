Ha capito che è malato e si rifiuta di lasciarlo solo: “Voglio raccontarvi come tutto è iniziato”

Quella di oggi, è la storia di un amico speciale e fedele: il gatto Sweet Potato. Circa due mesi fa, una donna di nome Kelly Nugent, ha intrapreso un viaggio dalla Florida a New York. Ha scelto di mettere da parte la sua vita, per prendersi cura di suo padre.

L’uomo aveva scoperto di avere un cancro al midollo osseo e non poteva abbandonarlo in un momento così delicato. Aveva bisogno di essere assistito 24 ore su 24 e nessuno poteva farlo meglio di sua figlia. Ma ciò che Kelly non sapeva, era che la sua non sarebbe stata l’unica presenza a giovare alla salute di suo padre.

Si è trasferita a casa dell’uomo insieme al suo animale domestico, un gatto di nome Sweet Potato.

Non appena siamo arrivati a casa di papà, il mio gatto si è subito affezionato a lui. Si rifiutava di lasciarlo solo o di allontanarsi. Era come se percepisse il fatto che fosse malato e volesse proteggerlo.

Il rapporto speciale tra Sweet Potato e il papà di Kelly

Oggi sono passati ben 2 mesi dal trasferimento e dal primo incontro tra il gatto e il papà di Kelly. I due sono inseparabili e da quando l’animale fa parte della sua vita, l’uomo affronta tutto in modo diverso.

Passano il tempo accoccolati insieme. Ogni volta che papà usa il computer, Sweet Potato salta sulla tastiera. La cosa che più mi diverte a guardarli? È che entrambi hanno i baffi bianchi! Grazie al mio gatto, papà sta affrontando la cosa in modo decisamente diverso e la sua salute è migliorata molto. C’è chi non lo crede possibile, ma credo che il supporto emotivo di Sweet Potato, sia stato davvero fondamentale.

Più volte gli esperti hanno dimostrato quanto, la presenza di un amico a quattro zampe, possa migliorare le condizioni di salute di un essere umano. Aiuta a diminuire lo stato di stress, ha effetti positivi sugli stati d’ansia, migliora la circolazione sanguigna e comporta benefici anche sull’abbassamento del livello di colesterolo.