Ha fatto il possibile per riuscire a sopravvivere, finché non è stato investito e lasciato in mezzo alla strada

Il protagonista della storia di oggi è un cagnolino di nome Neo. È stato abbandonato dalla sua ex famiglia e si è ritrovato piccolo ed indifeso, a dover combattere i pericoli della vita da strada. Ha fatto il possibile per prendersi cura di se stesso, fin quando una macchina non lo ha investito.

Credit: AnimalSTEP Official – YouTube

I cani randagi devono sopravvivere al freddo e al caldo, devono lottare ogni giorno per trovare cibo sufficiente per rimanere in vita e acqua pulita da bere. Devono trovare un riparo in cui dormire e cercare di arrivate al giorno successivo. Neo ho dovuto affrontare tutto ciò nonostante la sua tenera età.

Dopo l’incidente, è rimasto al centro della strada straziato dal dolore. Fortunatamente, una passante ha sentito i suoi lamenti e ha deciso di fermarsi per valutare le sue condizioni di salute.

La donna aveva paura di toccarlo, non sapeva cosa fare, così alla fine ha pensato di chiamare la clinica veterinaria. Grazie alle indicazioni del medico, la soccorritrice è riuscita a prendere il cucciolo nel giusto modo e a portarlo fino in clinica.

Durante il tragitto, ha cercato di rassicurare il cagnolino con dolci parole e lo ha accarezzato dolcemente.

Le cure per il cagnolino Neo

Credit: AnimalSTEP Official – YouTube

Una volta raggiunto il veterinario, Neo è stato sottoposto a tutti gli esami necessari. Aveva la zampa posteriore gravemente fratturata e necessitava di un intervento chirurgico. Vista la sua tenera età, l’operazione sarebbe stata molto rischiosa. Così il medico, dopo aver consultato un ortopedico, ha deciso di ingessarla e di tenerla sotto osservazione.

Neo si è mostrato subito grato a quelle persone così gentili. Nessuno gli aveva mostrato così tanto affetto prima di allora. Era passato dal dover combattere per la strada, ad avere tutto ciò di cui aveva bisogno. Una cuccia comoda, del cibo e dell’acqua e perfino dei giocattoli.

Credit: AnimalSTEP Official – YouTube

Con i giorni, è riuscito a fare amicizia con gli altri cani della clinica e la zampa ha iniziato man mano guarire. Alla fine, il veterinario ha deciso di dimetterlo e di farlo trasferire nel rifugio locale.

Oggi questo bellissimo cagnolino si trova nelle mani dei volontari, che ogni giorno si prendono cura di lui. Non appena sarà diventato un po’ più grande, si occuperanno anche di cercargli una famiglia amorevole.