La storia del cane Saimon, scomparso da più di un mese: la proprietaria ha lasciato il lavoro per cercarlo

La storia del cane Saimon arriva dal Cile e negli ultimi giorni, si è diffusa in ogni parte del mondo. Purtroppo, il Golden Retriever è scomparso e la sua proprietaria, una donna di nome Ana, ha messo da parte tutta la sua vita, per riuscire a ritrovarlo.

Per lei, Saimon è sempre stato come un figlio, il centro delle sue giornate e la ragione dei suoi sorrisi. Da quando è scomparso, nella sua vita c’è solo tristezza e tutto il resto non ha più senso.

Dallo scorso 5 febbraio, data in cui Saimon è scomparso, Ana ha lasciato il lavoro e la sua casa ed ha già percorso più di 6300 chilometri, per riuscire a trovarlo.

La donna ha anche diffuso le sue foto sui social, accompagnandole da disperati appelli e richieste di aiuto. Saimon è facilmente riconoscibile, grazie ad una cicatrice che ha sul naso. Ha un carattere molto socievole e dolce, infatti si fida di tutti gli esseri umani.

Ana ha perfino offerto una ricompensa di due milioni di pesos, che equivalgono a circa 2300 euro, per chiunque le riporti il suo amato cane.

Nulla ha più importanza per lei. Ha smesso di lavorare e si è allontanata dalla sua famiglia. È disposta a percorrere a piedi le strade di tutto il paese, se questo la porterà a riabbracciare Saimon. E anche se è già passato un mese dal giorno della sua scomparsa, Ana non si rassegna e continua a pregare e sperare.

La sua storia ha fatto il giro dei social network in pochi giorni. Questa meravigliosa ragazza sta ricevendo supporto da ogni parte del mondo. Migliaia di persone hanno condiviso il suo dolore e hanno rivolto una preghiera al Signore, affinché l’aiuti a ritrovare il suo amico a quattro zampe.

Noi ci auguriamo di leggere presto un nuovo aggiornamento e di vedere Ana e Saimon di nuovo stretti in un abbraccio.