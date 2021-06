La triste storia della piccola Kitty, la cagnolina trovata a vivere a in strada: non si fidava degli esseri umani

Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia molto triste, che ci ha spezzato il cuore. La protagonista è una cagnolina molto dolce chiamata Kitty, che ha lottato per ore pur di non farsi prendere dai volontari. Alla fine però sono riusciti nel loro obiettivo e l’hanno salvata.

CREDIT: HOPE FOR PAWS

Nessuno sa bene cosa sia accaduto a questa cucciola e perché si sia ritrovata a vivere in strada, ma la cosa certa è che anche lei aveva bisogno di una famiglia amorevole.

Una storia terribile che non dovrebbe accadere. Tutto è iniziato quando i volontari di Hope For Paws hanno ricevuto una segnalazione da parte di una persone che vive in quel quartiere.

Aveva trovato la cucciola a vivere da randagia e viste le sue piccole dimensioni, era in grave pericolo. Era difficile per lei trovare del cibo ed un posto caldo in cui rifugiarsi ogni giorno.

CREDIT: HOPE FOR PAWS

I volontari sono andati sul posto tempestivamente, ma sin da subito hanno capito che prendere la piccola Kitty sarebbe stato un lavoro difficile. In un primo momento hanno provato a conquistare la sua fiducia con il cibo, ma la cucciola non ne voleva sapere.

Alla fine i ragazzi sono stati costretti ad usare la rete per catturarla. Un oggetto che preferiscono non usare, poiché può creare stress e traumi ai cagnolini.

La nuova vita della piccola Kitty

CREDIT: HOPE FOR PAWS

La vicenda in questo caso ha avuto il lieto fine che tutti speravano. La piccola è stata portata nel rifugio e tutti si sono occupati di lei per diverse settimane.

Alla fine, grazie alle attenzioni, alle cure e all’amore che ha ricevuto, sta imparando a fidarsi di nuovo degli esseri umani. Ha fatto una trasformazione davvero incredibile. Ecco il video della sua storia di seguito:

Il tutto si è concluso nel migliore dei modi anche perché una famiglia, appena ha letto la sua storia sul web, ha deciso di andare a conoscerla. Adesso la piccola Kitty ha anche trovato una casa calda in cui poter vivere.