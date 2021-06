Angelica è una cagnolina che purtroppo ha vissuto un momento molto difficile della sua vita. Ha passato 6 lunghi anni chiusa in una gabbia, senza poter mai uscire ed avere rapporti con il mondo. All’arrivo dei volontari le sue condizioni erano talmente gravi che non riusciva nemmeno a stare in piedi da sola.

CREDIT: FACEBOOK

Una storia difficile e straziante da raccontare. Purtroppo vicende simili sono comuni ed è per questo che bisogna denunciare tutti gli episodi di maltrattamenti e violenze.

Questa vicenda è iniziata dopo una segnalazione che hanno ricevuto i volontari. Erano nel loro rifugio e ad un certo punto, uno di loro ha ricevuto una telefonata da parte di un suo amico.

Era andato a fare un sopralluogo in un’abitazione e quando è entrato ha notato 2 cani, all’interno di 2 gabbie. Erano soli, magri e tristi. Si vedeva molto bene che non avevano mai avuto contatti con il mondo esterno.

CREDIT: FACEBOOK

Il ragazzo nel vederli in quello stato, ha capito sin da subito che doveva fare qualcosa. Alla fine, i volontari sono intervenuti con l’arrivo anche delle forze dell’ordine, che hanno fatto irruzione all’interno della casa.

Le condizioni di Angelica e Spud

I cani erano dentro quelle gabbie e vederli ha spezzato i cuori di tutti. Li hanno tirati fuori tempestivamente, ma nessuno dei due aveva abbastanza forza alle zampe per potersi reggere in piedi.

Entrambi hanno passato i primi sei anni delle loro vite, chiusi in quei pezzi di ferro. La loro situazione era davvero drammatica, per questo li hanno portati in fretta nel loro rifugio. Avevano bisogno di aiuto e cure tempestivamente.

Angelica si è sempre mostrata dolce e gentile. Nonostante ciò che aveva vissuto era felice di aver avuto la seconda possibilità di vita che desiderava. Non ha mai perso la fiducia negli esseri umani.

CREDIT: FACEBOOK

Spud ha trovato una famiglia disposta a prenderlo in affidamento sin da subito e alla fine quelle persone hanno deciso di adottarlo per sempre. Per trovare la casa perfetta per la cagnolina, ci hanno messo molto più tempo, ma alla fine è arrivato anche per lei il lieto fine che desiderava.