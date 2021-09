La storia di Ruger, il cane trovato a vivere in una fermata dei camion in condizioni disperate

Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia davvero straziante, che ha spezzato il cuore di migliaia di persone. Il protagonista è un pit bull molto dolce, chiamato Ruger, che ha passato la maggior parte della sua vita da solo ed infatti, non si fidava affatto degli esseri umani.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda davvero terribile, che ha sconvolto migliaia di persone. Per fortuna, un uomo dal cuore enorme, appena è venuto a conoscenza della sua situazione, è subito intervenuto.

Tutto è iniziato quando Danny ha scoperto tramite un suo amico, che alla fermata del camion viveva il pit bull ed era in gravi condizioni.

Ovviamente è subito andato a vedere, ma dopo pochi minuti si è reso conto che riuscire a salvarlo, sarebbe stato un lavoro difficile. Purtroppo Ruger non si fidava affatto degli esseri umani ed ogni volta che l’uomo provava ad avvicinarsi, fuggiva via.

CREDIT: YOUTUBE

Nonostante tutto, il signore non aveva la minima intenzione di arrendersi. Infatti è andato in quel posto per giorni, con la speranza di poterlo salvare. Alla fine, dopo diverse settimane, è riuscito nel suo obiettivo.

Danny ha portato il cane in una zona recintata e il cucciolo, quando ha capito che non poteva più fuggire, ha abbassato la testa. Ruger si era arreso, forse perché aveva capito che quella persona voleva solamente aiutarlo.

La nuova vita del piccolo Ruger

CREDIT: YOUTUBE

L’uomo per giorni si è preso cura di lui. Ha fatto di tutto per fargli guadagnare peso, ma anche per aiutarlo a stare di nuovo bene. Il cane grazie a tutte le sue attenzioni, ha imparato a fidarsi di nuovo degli esseri umani.

Ruger, per fortuna, ha mostrato miglioramenti nel giro di poche settimane e tutti ne sono al settimo cielo. Ecco il video della sua storia si seguito:

Ovviamente una famiglia amorevole si è fatta presto avanti per poterlo adottare e adesso, anche lui ha la seconda possibilità di vita che merita. Vive nella sua nuova casa, circondato da tutto l’amore e da tutte le attenzioni che ha tanto desiderato.