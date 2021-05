La straziante storia della piccola Lily, la cagnolina che ha usato il suo corpo come scudo per proteggere i suoi cuccioli

Un piccola chihuahua chiamata Lily ha perso la vita. Ha fatto di tutto per proteggere i suoi cuccioli, ma per lei non c’è stato più nulla da fare. Ora i suoi amici umani stanno cercando di aiutare i cuccioli, che purtroppo sono rimasti senza la loro mamma.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio straziante, che ha spezzato il cuore di migliaia di persone. Lily ha dimostrato ancora una volta che l’amore di una madre non conosce limiti.

La piccola sin da quando aveva pochi mesi di vita, ha trovato una famiglia amorevole disposta ad adottarla. Quelle persone l’hanno trovata in un rifugio locale e quando l’hanno vista dentro il suo box, hanno deciso di portarla nella loro abitazione.

La cucciola si è adattata in fretta in quel posto nuovo. Era felice di aver trovato una casa calda e degli amici umani che volevano solo mostrarle amore ed affetto.

CREDIT: PIXABAY

Pochi anni dopo, la piccola Lily è rimasta incinta di un altro chihuahua. La gravidanza è stata abbastanza tranquilla. Dal parto sono nati 6 cuccioli, tre maschi e tre femmine. Erano in buone condizioni di salute.

Qualche giorno dopo, è avvenuto il dramma che ha spezzato il cuore di tutti. Un episodio straziante che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

La tragica morte della piccola Lily

Una mattina, uno degli amici umani della cagnolina, ha deciso di portare l’intera famiglia nel giardino della loro abitazione.

Tuttavia, non sapeva che il cancello non era chiuso. Un pit bull è entrato nel giardino e voleva attaccare i piccoli appena venuti al mondo. È proprio in quel momento che Lily ha usato il suo corpo come scudo, per proteggere i suoi figli.

CREDIT: PIXABAY

L’amico umano ha provato a difenderla, ma non c’è stato nulla da fare. L’hanno anche portata dal veterinario, ma nonostante i loro disperati tentativi, il cuore della piccola non ha mai ripreso a battere. La sua famiglia ora si sta prendendo cura dei cuccioli, per farli crescere sani e in salute.