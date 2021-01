“Ha sempre salvato tutti, ma adesso è lui ad avere bisogno della nostre preghiere”. Cos’è successo al piccolo Boris

Il racconto della proprietaria di Boris, un cane da terapia certificato: "Pregate per lui"

Oggi vogliamo presentarvi Boris, un dolcissimo amico a quattro zampe che dedica la sua vita ad aiutare i bambini malati ad Oklahoma City. È un incrocio tra un San Bernardo e un Barboncino ed ha ben 11 anni. Negli ultimi anni, grazie al supporto della sua meravigliosa mamma umana, questo cucciolo dedica la sua vita a fare del bene ed è diventato un cane da terapia certificato.

Credit: News 4 San Antonio

La sua proprietaria ha recentemente pubblicato una triste notizia sul cagnolino. Ha sempre aiutato le persone malate, ma adesso è lui ad aver bisogno delle preghiere delle persone. Boris ha scoperto di avere dei problemi al cuore ed è stato sottoposto ad un intervento per l’asportazione della milza.

Le parole della proprietaria di Boris

Ogni giorno combatte nuove sfide. combatte contro l’aritmia, il cuore ingrossato e un liquido che inizia ad accumularsi nei suoi polmoni. Tuttavia, Boris non si arrende e continua a combattere.

Così la sua proprietaria Molly Betensley racconta della condizione del cucciolo.

Credit: News 4 San Antonio

Diverso tempo fa mia madre si è ammalata. Io e Boris abbiamo guidato per molte ore. Quando abbiamo raggiunto la struttura sanitaria, lei era ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Boris è andato dritto nella sua stanza e ha leccato il viso. Lei sapeva che eravamo lì. Riusciva a percepirlo.

Da quel giorno, ha intrapreso la sua strada per diventare un cane da terapia ed ha regalato un sorriso a centinaia di bambini. Io grazie a lui ho scoperto i benefici della Pet therapy. Ma adesso è lui ad aver bisogno di noi.

Con il suo post, la donna ha voluto chiedere alle persone di tutto il mondo di pregare per il cagnolino, affinché si riprenda e continui a fare ciò che più ama. Salvare la vita delle persone, donando un sorriso ai loro cuori.

Credit: News 4 San Antonio

Oggi Boris prendi farmaci quotidiani e ogni mattina si alza alle 5 per fare una passeggiata. Noi vogliamo lasciare il nostro più grande supporto e il nostro più grande in bocca al lupo a questo dolce amico a quattro zampe. E vogliamo chiedere alla sua mamma di essere forte e di continuare a pregare per lui.

Ci auguriamo presto di vedere un nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute di Boris. E di vederlo di nuovo al lavoro, sul letto di un bambino malato, che grazie a lui trova la forza per combattere contro la sua malattia.