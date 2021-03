Una straziante vicenda è stata recentemente pubblicata sui social. Il protagonista è un cucciolo che ha vegliato il corpo di sua madre senza vita, in attesa che qualcuno arrivasse per salvarli. La scena che i volontari si sono trovati davanti, è stata davvero triste ed ora stanno facendo il possibile per riuscire ad aiutarlo.

CREDIT: ANIMAL STEP

Negli ultimi anni, sono nate migliaia di associazioni che cercano di occuparsi di questi poveri animali in difficoltà.

Tuttavia, riuscire a portarli tutti in salvo, è un lavoro impossibile. Per questo i ragazzi cercano di aiutare quelli che ne hanno più bisogno e che sono in grave pericolo.

La vicenda che abbiamo deciso di raccontarvi oggi è straziante, ma dimostra ancora una volta che l’amore di una madre non ha limiti. Questa randagia doveva trovare il prima possibile del cibo, per lei e per il suo piccolo.

CREDIT: ANIMAL STEP

Dopo aver girato per tutto il quartiere, ha deciso di cambiare zona. Doveva attraversare un’autostrada molto trafficata, ma non aveva idea che stava per mettersi in grave pericolo. È proprio nel momento in cui ha iniziato a correre, che una macchina l’ha investita, facendole perdere la vita.

Il cucciolo è andato vicino a sua madre ed è rimasto al suo fianco per tutto il tempo. Non voleva lasciarla sola per nessun motivo al mondo e non riusciva a smettere di piangere.

Il salvataggio del cucciolo trovato vicino al corpo di sua madre

I volontari hanno ricevuto una segnalazione su questo terribile episodio e vista la gravità, sono andati sul posto tempestivamente. Dovevano fare qualcosa per salvare il piccolo a quattro zampe.

Al loro arrivo, nonostante tutti i tentativi dei ragazzi di conquistare la sua fiducia, il cagnolino non voleva andare via senza la sua mamma. Per questo sono stati costretti a prenderli entrambi e a portarli nel loro rifugio.

CREDIT: ANIMAL STEP

I volontari poco dopo hanno cercato di donare alla cagnolina una degna sepoltura. Nel frattempo si stanno occupando del figlio, con la speranza che riesca a dimenticare la sua mancanza e riesca a trovare la casa adatta a lui. Buona fortuna piccolo!