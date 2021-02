Un commovente salvataggio è stato pubblicato sui social negli ultimi giorni. Un cane chiamato Miles, che ha praticamente vissuto tutta la sua vita da randagio, ha avuto il lieto fine che tanto desiderava. Ora è circondato da tutto l’amore e le cure di cui ha bisogno per poter star bene.

CREDIT: FACEBOOK

Negli ultimi anni sono nate migliaia di associazioni che cercano di combattere il fenomeno del randagismo. Ma per questi ragazzi è un lavoro quasi impossibile, poiché ci sono molti cuccioli che hanno bisogno di aiuto.

Megan Allen è una donna che vive a Los Angeles. Una sua amica un giorno l’ha chiamata per parlarle proprio della situazione di questo cucciolo.

Viveva per le strade della sua città, ma non si lasciava avvicinare da nessuno. La gente gli lasciava del cibo, però solo quando loro andavano via, lui si avvicinava per mangiare. Era molto spaventato dagli esseri umani.

CREDIT: FACEBOOK

Forse in passato non ha mai trovato degli amici umani amorevoli. Per tutti era ben chiaro che avesse ricevuto solo cattiverie e crudeltà. Per questo Megan ha capito che doveva intervenire in fretta per poterlo aiutare.

È salita in auto ed ha guidato per 2 ore, solo per poterlo incontrare. Con la sua amica sono andate in quel quartiere ed insieme si sono messe subito a lavoro per riuscire a prendere il piccolo Miles.

Il lieto fine di Miles

CREDIT: FACEBOOK

Megan ovviamente non è riuscita a fare tutto da sola. Infatti ha deciso di chiedere l’aiuto di un suo amico volontario, che vive proprio in quella zona. I due dopo aver conquistato la fiducia del cucciolo, si sono avvicinati a lui per mettergli il collare.

Miles forse aveva capito che quelle persone volevano solamente aiutarlo. Infatti si è lasciato presto andare. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Megan subito dopo, lo ha portato a Los Angeles nella clinica veterinaria ed è riuscita a trovare la casa adatta a questo cucciolo nel giro di pochi giorni. I suoi nuovi amici umani ora stanno facendo il possibile per fargli dimenticare i traumi passati e soprattutto per aiutarlo a mostrare la sua personalità.