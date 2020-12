La storia di Belle, la cucciolo che ha vissuto per 11 lunghi anni all'interno di una gabbia, in un allevamento

La straziante storia di una cagnolina chiamata Belle, ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Purtroppo per 11 lunghi anni ha vissuto in un allevamento e non è mai uscita dalla sua gabbia. Per il suo amico umano, era utile solo per mettere al mondo i cuccioli, che poi avrebbe potuto vendere.

Le sue condizioni di salute erano davvero drammatiche ed infatti, per tornare a stare bene, ha avuto bisogno di diversi interventi e trattamenti.

I volontari del rifugio Bianca Associado, in Portogallo, sono venuti a conoscenza della sua situazione tramite una donna. Per sbaglio è passata vicino a quel posto ed ha sentito il suo pianto disperato. Ha guardato dalla finestra e sin da subito ha capito che le condizioni della piccola Belle erano tragiche.

I ragazzi volevano salvarla a tutti i costi. Infatti hanno chiesto aiuto alla polizia e sono andati in fretta in quell’allevamento per liberarla. Era chiusa nella sua gabbia ed il suo sguardo era triste e spento. Non ha mai ricevuto amore nella sua vita.

La cucciola a quattro zampe ha ricevuto delle carezze e delle attenzioni solo in quella giornata. Nessuno si era mai preoccupato per lei e soprattutto per le sue condizioni di salute.

I volontari l’hanno portata in fretta nel rifugio e sin da subito hanno fatto il possibile per aiutarla. Vista la sua grave situazione, l’hanno sottoposta a diversi trattamenti. Inoltre, ha dovuto subire anche alcuni interventi ai denti e agli occhi.

Il lieto fine della piccola Belle

Una donna chiamata Irene, quando è venuta a conoscenza della sua storia ha voluto conoscerla e subito dopo ha firmato tutti i moduli per la sua adozione. La ragazza ha deciso di portarla nella sua abitazione, per aiutarla a guarire da tutti i traumi subiti, ma soprattutto per donarle la vita che non ha mai avuto.

Tra la cagnolina e la sua amica umana è nato un legame speciale. Vederle insieme è bellissimo per tutti ed infatti la famiglia è al settimo cielo. Irene, grazie all’amore ed a tutte le cure, ha aiutato Belle a tornare in salute. Ecco il video della storia di seguito:

Purtroppo la cucciola, pochi mesi dopo aver trovato la sua casa per sempre, è diventata cieca. La donna nonostante tutto, non ha la minima intenzione di rinunciare a lei. Infatti ogni giorno fa il possibile per renderla felice e per farla sentire amata ed al sicuro.