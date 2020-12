L’incredibile trasformazione di un povero cane salvato da un tetto dai soccorritori. Chissà da quanto tempo era lì. E chissà quante ne aveva passate nel corso della sua vita, dal momento che, dopo i primi trattamenti dei volontari, il povero cucciolo era davvero irriconoscibile. Come si era ridotto così?

Fonte Pixabay

Questa è la storia di Diana, una povera cagnolina che era stata abbandonata a se stessa. Era in pessime condizioni quando i volontari l’hanno ritrovata.

Il barboncino è stato trovato in strada, dove un angelo custode l’ha salvato. Era ricoperta di folta pelliccia tutta arruffata. Capire che animale ci fosse lì sotto era un’impresa davvero impossibile.

Il suo stato di abbandono si rispecchiava in ogni ciocca di pelliccia arruffata. Sapete dove viveva? Su una piattaforma di costruzione incompiuta a Quito, in Ecuador. Senza nessuno che si prendesse cura di lei.

I residenti del luogo non sapevano quando aveva cominciato a vivere in quei luoghi. Ma da tempo si erano abituati alla sua presenza. Le l asciavano del cibo e dell’acqua, ma non si fidava delle persone, quindi non si faceva avvicinare da nessuno. Fino a quando non l’hanno salvata.

Fonte YouTube Vincent Depu

Cane salvato su un tetto: la trasformazione di Diana dopo il suo salvataggio

Un uomo di buon cuore è intervenuto per salvare la povera Diana. Luis Bejarano, volontario dal 2005 della Ecuador Animal Protection Foundation, è abituato ad affrontare situazioni di questo tipo e ha conquistato velocemente la fiducia del cane.

Dopo averle dato da mangiare, l’ha portata da un veterinario. Dove gli esperti hanno svelato la sua reale bellezza.

Dopo un bel bagno e qualche trattamento, il cane, che non presentava condizioni gravi, era completamente diverso.

Sotto quella pelliccia c’era uno splendido cane bisognoso d’amore.

Il soccorritore ha raccontato la trasformazione di Diana su TikTok, per sensibilizzare le persone. E magari trovare una nuova casa per lei!