Il terribile abbandono di Iceberg: il pastore tedesco era in pericolo proprio a causa delle basse temperature

Un gruppo di volontari appena sono venuti a conoscenza del triste abbandono di Iceberg, sono subito intervenuti per salvarlo. Purtroppo questo pastore tedesco era in grave pericolo, proprio a causa delle basse temperature di questo periodo. Aveva bisogno di un posto caldo in cui potersi rifugiare.

CREDIT: INSTAGRAM

L’abbandono degli animali è una “piaga” molto più diffusa. Episodi simili accadono proprio a causa della crudeltà degli esseri umani, che invece di portare i cuccioli in un rifugio, affinché possano trovare un’altra famiglia, preferiscono lasciarli in strada.

Questo è proprio ciò che è accaduto al piccolo Iceberg. Fino al giorno in cui si è ritrovato a vivere sulle strade, completamente da solo, aveva una casa e degli amici umani amorevoli.

Tuttavia, una mattina è avvenuto il dramma che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Quella stessa famiglia, ha deciso di abbandonarlo. Non volevano più occuparsi di lui e lo hanno lasciato a vivere in condizioni terribili.

CREDIT: INSTAGRAM

Il cucciolo era sofferente, desiderava solo poter tornare nella sua vecchia abitazione, con le persone che amava di più al mondo.

I volontari della Stray Rescue, appena poche settimane prima, avevano fatto una drammatica scoperta. Una mamma ed il suo piccolo erano stati trovati sul ciglio di una strada, ormai senza vita, proprio a causa delle basse temperature. Per questo sapevano bene di dover intervenire in fretta.

Il salvataggio di Iceberg

I ragazzi sono andati in quel posto e dopo aver conquistato la sua fiducia, lo hanno messo all’interno di una gabbia. Subito dopo, lo hanno portato nel rifugio per sottoporlo a tutte le cure necessarie.

Il dolce cagnolino a causa dei giorni che aveva vissuto in strada, era in condizioni gravi. Aveva bisogno di trattamenti particolari ed anche di diverse attenzioni.

CREDIT: INSTAGRAM

Tuttavia, la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, solo grazie all’amore e all’affetto dei volontari. Ora si sta riprendendo e tutti si augurano che riesca anche a dimenticare il difficile trauma che ha subito, per colpa della crudeltà dei suoi amici umani.