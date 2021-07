Una volontaria della Raf Animal Rescue ha salvato la vita di 4 cuccioli, che erano stati gettati all’interno di un secchio della spazzatura. Grazie al suo intervento, la vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano, poiché hanno trovato delle famiglie amorevoli.

L’abbandono degli animali, purtroppo, è un fenomeno in continua crescita, nonostante negli ultimi anni siano nate migliaia di associazioni, che cercano di aiutare questi amici a quattro zampe.

Era una giornata come le altre per Danna, era uscita dalla sua abitazione per fare le sue solite commissioni. Fino a quel momento non aveva notato nulla di insolito.

Tuttavia, mentre stava camminando vicino ad un secchio della spazzatura, la ragazza dal cuore enorme, ha sentito uno strano rumore. Si è affacciata per controllare e in quell’istante ha fatto la drammatica scoperta.

All’interno c’erano 4 cuccioli, che erano stati abbandonati e gettati come fossero immondizia. Quelli che dovevano essere i loro amici umani, non li consideravano affatto e volevano farli morire.

Per fortuna Danna è arrivata giusto in tempo per salvarli. Infatti dopo aver chiesto aiuto ad alcuni suoi amici, li ha tirati fuori e li ha portati nel rifugio. Il suo scopo era proprio quello di mettere fine alle loro sofferenze.

Il salvataggio dei 4 cuccioli abbandonati

Nessuno in quel quartiere si era reso conto della grave vicenda. La ragazza ha provato a cercare quella che avrebbe dovuto essere la loro famiglia, ma tutta la gente del posto non aveva informazioni utili.

I 4 cuccioli una volta al rifugio, hanno ricevuto tutte le cure di cui avevano bisogno. I volontari hanno fatto il possibile per aiutarli a stare bene, ma anche per cercare il lieto fine che tanto speravano.

Per fortuna, delle famiglie si sono presto fatte avanti per adottarli. Ognuno di loro ha trovato una casa amorevole in cui poter vivere e stare bene. Le forze dell’ordine nel frattempo stanno indagando sull’accaduto.