“Hanno lasciato segni indelebili nella sua mente, trasformando il suo sorriso in puro terrore quando qualcuno si avvicina troppo”, la triste storia del cane Gordon

Il cane nelle immagini di seguito, si chiama Gordon. Purtroppo non ha avuto un passato facile e adesso ha soltanto bisogno di una nuova vita. Per sei anni della sua vita, questo cucciolo ha vissuto chiuso in un box. Il suo “proprietario” lo faceva uscire soltanto quando era ora di andare a caccia.

Credit: Datemiunazampa – Facebook

Spesso si dimenticava di dargli da mangiare, ma una cosa non la dimenticava mai: prenderlo a calci ogni volta che lo riteneva giusto.

Credit: Datemiunazampa – Facebook

Così Gordon se ne stava affamato ed impaurito nella sua piccola prigione. Le cose adesso sono cambiate e finalmente questo cucciolo non è più nelle mani di quell’uomo. Si trova nel canile di Montelibretti di Roma, tra le braccia di due meravigliose volontarie. Francisca e Raffaella, dell’associazione Datemi una Zampa, stanno cercando di regalare una vita migliore a questo cucciolo.

Le sue fobie e il suo terrore ogni volta che qualcuno si avvicina non hanno reso facile il lavoro di noi volontarie. I maltrattamenti hanno lasciato segni indelebili nella sua mente, trasformando il suo sorriso in puro terrore quando qualcuno si avvicina troppo. Si pietrifica, urinandosi addosso. Non sappiamo realmente ciò che ha subito ma la sua reazione ci fa temere il peggio.

Gordon cerca casa

Nome: GordonData di nascita: 04/2013Taglia: media contenutaSesso: Maschio – castratoGordon la prima volta che l'ho… Posted by Datemiunazampa on Monday, January 25, 2021

Da quando Gordon si trova in canile, sta facendo molti progressi e questo soltanto grazie alle sue nuove meravigliose amiche.

Inizia a mostrare qualche segno di miglioramento ma solo l’amore costante di una famiglia potrà rendere perenne il suo adorato sorriso.

Credit: Datemiunazampa – Facebook

Come spiega l’appello di adozione, questo adorabile pelosetto ha circa 8 anni. Ancora non ha imparato ad andare al guinzaglio ed è stato operato per l’asportazione di un piccolo tumore benigno. Adesso sta bene ed ha solo bisogno di una mamma o di un papà che si prendano cura di lui. Le volontarie hanno fatto sapere che Gordon arriverà anche in capo al mondo. Se qualcuno è interessato a regalargli la sua dose di felicità, può chiamare il numero nel post.