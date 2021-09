Una clip davvero bella e divertente è stata pubblicata sul web pochi giorni fa. La protagonista è un alano di soli 11 mesi, chiamata Harley. Sin da quando era piccola ha sempre amato giocare a nascondino e vederla è davvero esilarante. La scena è diventata in fretta virale sul web.

In molti nel vedere questo video sono rimasti sorpresi, soprattutto perché la cucciola, viste le sue dimensioni, crede di essere ancora piccola da potersi nascondere dietro un albero.

Tasha la sua amica umana, ha raccontato di averla adottata pochi mesi prima dalla cucciolata di una sua conoscente. Era l’ultima e vederla da sola, le ha spezzato il cuore.

La ragazza proprio per questo motivo, ha deciso di adottarla per sempre. Tuttavia, non credeva che tra loro sarebbe nato un legame così speciale ed unico.

La famiglia di Tasha, sin dal primo giorno in cui Harley è arrivata a casa, ha provato ad insegnarle molte cose, tra queste anche come giocare a nascondino. Nessuno di loro, però, credeva che la piccola avrebbe amato così tanto questo gioco.

Infatti è il suo passatempo preferito e la sua amica umana, ogni volta che la porta al parco, deve giocare con lei per diversi minuti, altrimenti non vuole rientrare a casa.

La clip virale della piccola Harley

Solo pochi giorni fa Tasha è riuscita a filmarla e a pubblicare il tutto sul web. Nella sua clip si può vedere come la piccola Harley corre per nascondersi dietro l’albero.

Lei è convinta che la sua amica umana non la veda ed infatti, appena la ragazza si gira, lei esce per fare cucù. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip, ovviamente, ha avuto un certo successo sui social ed in tanti ne sono rimasti a bocca aperta. Per la gente è davvero strano vedere un cane che sa giocare a nascondino. Vedere la piccola Harley, è davvero bello ed esilarante.