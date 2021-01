Volontari trovano la piccola Harper in condizioni disperate: ecco cosa hanno fatto per aiutarla

Harper è una dolce cagnolina, che purtroppo non ha avuto un passato semplice. Nessuno si è mai preso cura di lei ed è stata trovata a vivere da randagia. Le sue condizioni erano davvero drammatiche ed è per questo che i volontari hanno lavorato per più di un anno, per riuscire a farla stare bene.

Il randagismo è una piaga sempre più diffusa in tutti i paesi del mondo. Infatti negli ultimi anni, sono nate migliaia di associazioni che fanno il possibile per aiutare questi animali in difficoltà.

Harper proprio come la maggior parte degli altri cani che vivono in strada, era in condizioni disperate. Quando i ragazzi della Town & Country l’hanno trovata, era magra e disidratata.

Si vedeva molto bene che nella sua vita non aveva mai trovato nessuno disposto ad aiutarla. I volontari nel vedere la sua grave situazione, hanno anche capito che non aveva mai avuto una casa in cui poter vivere.

Visto il suo stato, hanno deciso di portarla in fretta nel rifugio. Dopo la visita, il veterinario ha deciso di sottoporre la piccola Harper ad alcune cure antibiotiche. Il suo scopo era proprio quello di farla tornare in salute, il prima possibile.

Inoltre, i ragazzi hanno anche chiesto aiuto ad un addestratore per insegnarle tutti i comandi base, per poter vivere in una casa. Purtroppo la strada della cucciola, per trovare una famiglia, era molto lunga.

Il lieto fine di Harper

Esattamente un anno dopo è avvenuto il miracolo che tutti stavano aspettando. Una coppia che vive a New York, ha visto le foto della cagnolina sul web e quando i due hanno letto la sua storia, hanno deciso di donarle il lieto fine che merita.

I due signori dopo tutti i controlli del caso, hanno firmato subito tutti i moduli per la sua adozione. I ragazzi a quel punto, dovevano trovare un modo per portarla nella sua nuova casa.

Grazie ad un appello sul web, un signore insieme alla moglie, si è offerto di accompagnarla. Voleva aiutare Harper ad incontrare i suoi nuovi amici umani. Per fortuna il tutto si è concluso nel migliore dei modi e la cucciola ora è felice e soddisfatta della sua seconda possibilità di vita.