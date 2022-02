Tutti noi amanti degli animali e proprietari di cuccioli sappiamo che la loro vita non durerà mai quanto la nostra. Ma non per questo loro non meritano amore e rispetto fino all’ultimo dei loro giorni. Il protagonista di questa storia, il cane Henry, era rinchiuso in un canile quando non gli restavano ormai molti anni da vivere. Zach, un buon samaritano, ha deciso di fare qualcosa per aiutarlo ad essere felice fino alla fine.

La lunga vita di questo cagnolino, ben 16 anni, non era stata tutta rose e fiori. Tanto che nell’ultimo periodo i volontari di un rifugio lo avevano salvato dalla strada e tenuto in uno dei loro box.

È proprio lì che un uomo gentile di nome Zach lo ha visto per la prima volta. Ha saputo della sua storia, della sua età e dei suoi problemi fisici ed ha deciso che doveva fare qualcosa per lui.

Così Zach si è offerto di diventare il suo papà adottivo per un periodo di tempo limitato. Sapeva che di tempo non ce n’era molto, quindi voleva che quel cagnolone anziano vivesse i suoi ultimi mesi circondato dall’amore.

Henry stupisce tutti e oggi è ancora in piena forma

Henry ha lasciato il rifugio insieme a Zach nel marzo del 2021. Lui era debole, non riusciva quasi a camminare e in più aveva un tumore che poteva essere letale.

Nel giro di poche settimane a casa di Zach, però, i miglioramenti che ha compiuto questo cucciolo sono stati sbalorditivi.

Addirittura riusciva a correre e giocare in giardino come se fosse un cucciolo di pochi anni. Pensare che è riuscito a superare alla grande anche l’operazione necessaria per eliminare il cancro. Insomma, Henry non voleva proprio morire.

Zach non immaginava fosse possibile, ma alla fine ha capito che Henry poteva addirittura trovare una casa amorevole dove vivere fino all’ultimo dei suoi giorni. Che a questo punto davvero non si sa quando possa arrivare.

Una donna molto gentile si è fatta avanti e lo ha portato a casa con lei. Fin dal primo istante la sua nuova mamma lo ha ricoperto di attenzioni e coccole, e il cagnolino sembra rinascere ancor di più ogni giorno che passa.

Il tempo sicuramente non è illimitato per Henry. Questo lo sanno tutti, forse anche lui. Ma non esiste nulla di più dolce al mondo, che sapere che sta vivendo i suoi ultimi anni in completa, assoluta felicità!