Henry è un cane di 16 anni sordo e cieco che è stato abbandonato dalla sua famiglia perché aveva il cancro. Un cancro ai testicoli, troppo difficile da affrontare o troppo costoso per quelle persone che invece di sostenerlo e aiutarlo, hanno deciso di abbandonarlo in un rifugio.

Non hanno nemmeno valutato le diverse opzioni, non appena hanno sentito le parole del veterinario, sapevano già quale sarebbe stata la loro scelta.

E così Hanry si è ritrovato solo, abbandonato e confuso in un posto a lui sconosciuto. È caduto in una voragine di depressione e più lui e rinunciava alla sua volontà di vivere, più il cancro peggiorava. Come se non bastasse, dopo una visita di controllo, i volontari hanno scoperto che era sordo e cieco da un occhio. Anche la sua mobilità, con il trascorrere dei giorni, peggiorava sempre di più.

Un angelo in soccorso del povero Henry

Quando un uomo di nome Zach Skow ha visto le condizioni del povero Hanry, si è subito reso conto che non sarebbe sopravvissuto più di poche settimane. Così ha deciso di portarlo a casa, per farlo sentire desiderato e amato nei suoi ultimi giorni di vita. Voi credete nei miracoli?

Henry ha trascorso la sua prima notte con Jack e la sua amorevole famiglia. In qualche modo ha trovato la forza per alzarsi ed uscire fino al giardino. Si è sentito fortunato ad avere intorno a sé tutte quelle persone che lo amavano e ciò ha riacceso la sua scintilla.

L’anziano cucciolo ha iniziato sentirsi meglio con il passare dei giorni. Le sue passeggiate affaticate si sono presto trasformate in corse e Zach alla fine ha deciso di sottoporlo al trattamento chirurgico a sue spese. Da quel momento è iniziata la sua rinascita. Il volontario è convinto che l’accettazione della famiglia sia stata la chiave che ha risollevato il morale di Henry e che lo ha aiutato a riprendersi.

Oggi questo dolce cucciolone vive con una magnifica famiglia. Delle persone meravigliose lo hanno adottato e hanno promesso di donargli amore e le cure necessarie per gli anni che gli rimangono da vivere.