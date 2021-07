Un episodio drammatico è avvenuto poco tempo fa. Brady Oliveira in un annuncio su Craiglist ha letto di una persona che voleva mandare via i 3 cuccioli che erano nella sua abitazione. Ora tutti hanno trovato delle famiglie amorevoli, disposte ad adottarli.

Una vicenda drammatica, che si è conclusa nel migliore dei modi, solo grazie all’intervento di questa persona dal cuore enorme.

Tutto è iniziato quando Brady stava giocando sul telefono e stava perdendo tempo leggendo gli annunci su Craiglist.

Ad un certo punto, mentre scorreva ha visto la foto di 3 cuccioli, piccoli e magri. Quando ha letto il messaggio ha fatto la scoperta che gli ha spezzato il cuore. Nella didascalia c’era scritto:

Sono indesiderati. Se qualcuno non viene a prenderli per portarli via sarò costretto a gettarli in una discarica.