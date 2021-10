Hero si è accorto che qualcosa non andava in fondo alla strada ed è intervenuto in soccorso di una donna bisognosa, rischiando la vita

Il cucciolo che vedete nelle foto si chiama Hero e dopo aver letto la sua storia, capirete il perché della scelta di questo bellissimo nome. I pitbull sono una razza di cane spesso incompresa. Vengono visti come animali aggressivi, quando in realtà sono dolci, affettuosi e molto coraggiosi.

Hero era un cane randagio, che non ha esitato ad intervenire in aiuto di una donna bisognosa. Mentre vagava per le strade della sua città, ha sentito che qualcuno era in pericolo a poca distanza da lui. Guidato dal suo istinto, il cagnolone è corso in aiuto di una donna. Era stata aggredita da un uomo con un coltello.

Il coraggioso cane è subito saltato addosso al malvivente e si è messo tra lui e la sua vittima. Purtroppo quell’arma affilata ha colpito il suo corpicino peloso per ben cinque volte. Ma il suo gesto eroico, ha permesso alla donna di mettersi in salvo.

Poco dopo, sul posto sono giunti gli agenti delle forze dell’ordine, che alla vista di quel povero cane ferito, hanno capito di doverlo portare immediatamente da un veterinario.

Le condizioni di Hero oggi

Non potevamo lasciare che quel cane soffrisse e morisse. Sentivamo di aver bisogno di aiutarlo dopo quello che aveva passato. Abbiamo deciso di chiamarlo Hero.

Gli agenti sapevano che era un randagio e che di certo non aveva un proprietario che avrebbe potuto pagare le spese mediche. Ma non meritava di morire. Così hanno deciso di pagare tutto di tasca loro.

È crollato più volte. Le sue gengive erano bianche, il che significava che aveva perso troppo sangue.

Oggi il cane Hero si è ripreso e si sottopone ad un controllo al giorno. È perfino riuscito a prendere peso.

Dopo aver letto la sua storia, una meravigliosa donna di nome Sara Simpson si è offerta di adottarlo. Non appena si sarà definitivamente ripreso, potrà andare a vivere nella sua nuova ed amorevole casa.

Nessuno sa cosa abbia portato il cane randagio ad intervenire in aiuto di quella donna bisognosa. I pitbull sono cani protettivi e forse, quando ha sentito quelle grida disperate, ha capito le cattive intenzioni dell’uomo e non ha esitato a rischiare la sua stessa vita.