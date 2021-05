Il protagonista della storia di oggi è un meraviglioso e molto sfortunato cagnolone di nome Hippo che è rimasto vittima di un terribile incidente stradale. Dopo che un auto lo ha investito, il cucciolo è andato a rifugiarsi sotto al un portico di una casa lì vicino. Era pieno di graffi e le sue forze lo stavano abbandonando.

Credit: Hope for Paws – YouTube

Come se non bastasse la vita di strada alla quale era costretto da chissà quanto tempo, il destino ha deciso di fare un altro bruttissimo scherzo a questo gigante buono peloso.

Quando un uomo di nome Ernesto è uscito dal portone, si è ritrovato davanti questo enorme cagnolone sofferente sotto al portico di casa sua. Inizialmente le grandi dimensioni del cane hanno spaventato il signore, ma vedendolo così abbattuto e ferito, ha capito che c’era qualcosa che non andasse. Così ha contattato la Hope for Paws.

Dopo la chiamata, JoAnn, una delle volontarie più esperte del rifugio, si è precipitata a casa di Ernesto per valutare bene la situazione.

Il cane riportava delle gravi escoriazioni su tutto il corpo ed era molto impaurito e tremante. Per conquistare la sua fiducia la volontaria gli ha offerto un gustoso cheeseburger e la manovra ha funzionato alla grande.

Nonostante il grande dolore, il cucciolone dimostrava un animo docile e gentile. Forse aveva anche capito che quelle persone volevano solo aiutarlo.

Hippo va dal veterinario

Credit: Hope for Paws – YouTube

Dopo averlo caricato in auto, JoAnn ha portato Hippo dal veterinario per una necessaria visita medica. Fortunatamente, il dottore, oltre alle tante ferite esterne, non ha riscontrato nessuna frattura. Un vero sospiro di sollievo. Già dopo il primo bagno medicale, il cagnolino ha dimostrato di sentirsi molto meglio.

Credit: Hope for Paws – YouTube

Sfortunatamente Hippo non apparteneva a nessuno, quindi doveva restare al rifugio per tutto il tempo necessario per riprendersi. Quando sarà guarito e pronto abbastanza, però, i suoi meravigliosi salvatori si occuperanno di trovargli l’amorevaole casa che merita.