La storia di Hitch è davvero commovente. Questo dolce randagio, nella sua breve vita ha vissuto tutto ciò che un cane non dovrebbe mai vivere. Alla fine ha chiesto aiuto alla persona giusta, che è riuscita a donargli il lieto fine che desiderava da tanto tempo.

CREDIT: TAKIS SHELTER

Era un giorno come un altro per un uomo, chiamato Takis. Era uscito dalla sua abitazione per andare a lavoro, proprio come faceva ogni mattina.

Prima di arrivare in città, doveva fare un tratto di strada sterrato ed è proprio a quel punto che si è trovato davanti ad una scena straziante. Non è riuscito a fare finta di niente e ad andare via.

Il signore ha visto un cagnolino che è andato di corsa verso la sua auto. Ha subito rallentato e nel momento in cui ha aperto il finestrino, ha notato le sue gravi condizioni di salute. Era magro e triste, l’unica cosa che desiderava era ricevere l’amore e le attenzioni di cui aveva bisogno.

CREDIT: TAKIS SHELTER

Si è alzato su due zampe ed ha fatto il possibile per far capire all’uomo, che voleva solo una seconda possibilità di vita. Takis nel vedere il suo sguardo, non è riuscito ad andare via. Infatti l’ha fatto salire subito sulla sua macchina.

Ha portato Hitch nella clinica veterinaria della città e il medico lo ha sottoposto tempestivamente ad un’accurata visita.

Il lieto fine del piccolo Hitch

CREDIT: TAKIS SHELTER

Il veterinario per aiutarlo a riprendersi il prima possibile, lo ha sottoposto a diversi trattamenti ed ha deciso di ricoverarlo per qualche giorno. Takis durante quel periodo, gli è rimasto sempre vicino.

Lo andava a trovare ogni volta che staccava da lavoro e faceva il possibile per farlo sentire amato e protetto. Il suo unico scopo era proprio quello di far dimenticare al cucciolo tutto ciò che aveva vissuto nella sua breve vita. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: TAKIS SHELTER

Purtroppo il passato di Hitch è un mistero per tutti, ma l’uomo è sicuro che non abbia mai incontrato delle persone amorevoli. Tra loro è nato un legame speciale ed infatti, quando il medico lo ha avvisato che poteva portarlo a casa con sé, ha deciso di adottarlo. Sono diventati praticamente inseparabili.