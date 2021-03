“Ho lasciato la mia cagnolina con la dog-sitter ed è accaduto il dramma che non avrei mai immaginato”

Un drammatico episodio è avvenuto poco tempo fa, ad una ragazza chiamata Melina Georgiou. Un giorno ha lasciato la sua cagnolina Nala con la dog-sitter, ma poche ore dopo ha scoperto che dei malviventi avevano rubato il furgone con i cani all’interno. Grazie agli appelli sul web sono riusciti a ritrovarli tutti.

Una vicenda terribile, che ovviamente ha sconvolto migliaia di persone. In molti infatti si sono fatti avanti per aiutare queste famiglie.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre per Melina. Doveva andare a lavoro e proprio come faceva spesso, ha deciso di lasciare la piccola Nala con una dog-sitter del posto.

Non voleva lasciarla da sola in casa per troppe ore. Tuttavia, poco tempo dopo, ha ricevuto la telefonata che le ha spezzato il cuore.

La ragazza che stava tenendo i cani, era stata derubata da alcuni malviventi. Quest’ultimi dopo averla fatta scendere con la forza dal suo furgone, hanno portato via il mezzo, con all’interno i tre cani che stava portando a passeggio.

Melina quando ha saputo la drammatica notizia, è scoppiata in lacrime. Non poteva immaginare cosa sarebbe potuto accadere alla sua cucciola, che era nelle mani di persone crudeli e malvagie.

La riunione tra la donna e la piccola Nala

L’amica umana era distrutta, ma sin da subito ha fatto il possibile per poterla ritrovare. Ha pubblicato centinaia di appelli sui social, ha chiesto aiuto ad alcune associazioni locali e alle forze dell’ordine.

La vicenda ovviamente ha fatto molto discutere ed in tanti si sono fatti avanti per poterla aiutare. Per fortuna, esattamente pochi giorni dopo il dramma, è arrivata la bella notizia che tutti stavano aspettando.

Gli agenti di polizia hanno trovato il furgone abbandonato, poco distante da dove era stato rubato. All’interno c’erano anche tutti e 3 i cani, che nonostante la brutta esperienza che hanno vissuto, hanno avuto la possibilità di riabbracciare le loro famiglie umane. Melina ha chiesto a tutti di fare attenzione ai loro animali domestici, poiché episodi simili accadono molto più spesso di quello che si crede!